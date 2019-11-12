釋放3名塔利班重要人物！　阿富汗總統同意換俘：願和平談判

▲ 甘尼12日召開電視直播記者會宣布此消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）今（12）日宣布與塔利班達成協議，已經釋放3名塔利班重要人物，以換取2名2016年8月在首都喀布爾美國大學（American University of Afghanistan）被持槍綁架的教師，分別為美國公民凱文‧金（Kevin King）及澳洲公民蒂莫西‧維克斯（Timothy Weeks）。

甘尼上午發表電視談話宣布，將釋放3名塔利班指揮官阿納斯‧哈卡尼（Anas Haqqani）、哈吉‧馬阿里‧可汗（Haji Maali Khan）及阿卜杜勒‧拉希德‧哈卡尼（Abdul Rasheed Haqani）。他們是與塔利班有關的武裝組織「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）成員，已經被有條件的釋放，以換取2名已經被囚禁3年多的阿富汗美國大學教師。

甘尼表示，這3人過去被阿富汗政府關押在巴格拉姆監獄，但沒有詳細說明他們獲釋的時間地點，「為了展現政府與阿富汗對人類的尊重，我們決定有條件釋放這3名塔利班囚犯。他們是在我們與國際夥伴的密切合作之下被逮。」

甘尼聲明指出，為了阿富汗人民的利益，與國際社會和美國磋商後，做出釋放反叛份子的艱難決定。他說明，釋放塔利班人員是為表明，政府願意進行和平談判。

《美聯社》指出，甘尼這份聲明時機敏感。塔利班9月發動一系列致命襲擊，包括導致一名美國士兵死亡的喀布爾自殺炸彈攻擊。事發後，川普中止美國與塔利班的談判。再加上9月28日阿富汗總統大選結果至今尚未公布，初步統計11月14日才會出爐，甘尼政府的未來目前還有變數。

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