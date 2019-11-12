退警嗆「不惜流血」攻佔政院　行政院層層拒馬戒備

▲政院層層拒馬戒備。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2014年太陽花學運期間，台北市警方在3月24日於行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局，請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告，北院10月30日判賠14人110萬餘元。此案引發部分退警不滿，中華民國退警總會12日下午號召動員，稱要仿效太陽花「攻佔政院」。行政院方面則是早早部署層層拒馬，嚴防抗議衝突。

太陽花國賠案引發部分警界人士不滿，中華民國退警總會12日下午將號召動員前往台北地院前抗議，退警協會預估會有上萬名退職、現役警察前往。市警局憂心退警協會有可能模擬當年太陽花抗議群眾「蒙面戴口罩」霸佔行政院情況發生。

退警揚言攻佔立院，且不惜流血。行政院對此嚴加戒備，12日中午政院門外部屬層層拒馬，要防止政院遭到攻佔。行政院發言人Kolas Yotaka 針對抗議目前沒有回應。

台北市警局11日指出，退行協會申請的這場陳抗活動並未獲准、北市警方目前已派員針對遊行隊伍行經路線周遭包含立法院、行政院、警政署架設鐵護欄，並預估將動員超過500名警力投入活動維安。

曾任警政署督察組長、現任中華民國退休警察人員協會總會總會長的耿繼文表示，這次判決太離譜，不只警察不服、有是非觀念的國人也不服，退警步盟漠視政治糟蹋警察，強調當天除了遊行訴求外，退警屆時也將呼應內政部長徐國勇日前「口罩說」言論，將戴口罩現身抗議，並強調若有成員抗爭受傷，就比照太陽花學運判例聲請國賠。

針對太陽花國賠案，行政院長蘇貞昌月初受訪時表示，「這件事給政府最大的啟示就是主政者一定要解民怨、會做事，當一個政府不理人民，民怨積到人民來反對你的時候，那是無法抗禦的，政府更應該謙卑面對。」

蘇貞昌強調，案子如果進入司法程序，台灣是法制國家，尊重司法，上訴與否也是司法程序的一部分，由主辦部會或主政單位就整個判決做研判，「我們都尊重」。