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不滿太陽花判賠…「學長們」1112抗議嗆霸佔行政院　北院「堵到剩一條路」

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▲▼北院柵欄堵們。（圖／記者羅志華攝）

▲退休警察總會不滿太陽花判國賠，號召1112到北院抗議，北院於前晚趕緊用柵欄將大門重重包圍，只留1小條路進出。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北院日前於太陽花國賠案中，判台北市警局須賠償14名受傷抗議民眾111萬元，引來退休警察總會長耿繼文不滿，痛批法院判決是非不分，「狠狠扭曲踐踏警察」，並號召在職、退休警於11月12日到法院抗議，更揚言要學「太陽花」霸佔行政院；北院不敢大意，於前晚就將大門車道封閉，僅留1條走道進出，警方更繃緊神經，預計投入逾500名警力，迎接「學長們」的怒火。

北院10月30日判決後，退休警察總會長耿繼文火速發文，痛訴5年前太陽花群眾霸佔並破壞行政院，珍貴的檜木大門被拆除，當時蔡英文、蘇貞昌還帶頭阻卻、羞辱、攻擊警察，警察傷員達200餘人，甚至連盾牌、警棍等裝備都被奪走，法院卻判執法警察須賠受傷民眾，而蔡英文、太陽花等違法群眾卻不必賠償，耿繼文痛批，判決讓執法不如違法，警察大大不服！有是非的國人也不服！

▲▼北院柵欄堵們。（圖／記者羅志華攝）

▲北院太陽花一審10/30判國賠111萬，退休警察總會長耿繼文火速發文，痛批判決是非不分，「狠狠扭曲踐踏警察」。（圖／記者羅志華攝）

耿繼文號召1112警察大抗議，要警察們無論職務高低、在職退職，都應當起來為尊嚴榮譽奮戰，計畫於當日14時在台北法院集結，抗議至16時30分轉往行政院，並循「太陽花模式」霸佔行政院，要當年在場的「共犯」蔡英文、蘇貞昌等人賠償受傷的警察。耿繼文還向活動要值勤的「學弟們」喊話，要他們為警察的尊嚴榮譽保持緘默，消極不作為，行使怠惰權。

▲▼北院柵欄堵們。（圖／記者羅志華攝）

▲1112警察大抗議，揚言循「太陽花模式」霸佔行政院，要當年的「共犯」蔡英文、蘇貞昌賠償受傷警察。（圖／記者羅志華攝）

警方於11日表示，退休警察總會申請11月12日下午2時展開集會，活動將沿博愛路、愛國西路、中華路往忠孝西路抗議，但目前活動未獲准許，警方將會同保安警察及行政院、警政署、立法院駐警隊架設護欄，以免重要機關遭抗議民眾闖入。

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