交通部認證！電動機車年花費比油車還高　平均要花1萬505元

▲交通部調查顯示，養電動機車一年花費比一般機車的平均還要貴。（圖／資料照／記者張慶輝攝）

記者賴文萱／台北報導

在政府政策補助下，越來越多民眾改買電動機車作為移動交通工具，但根據交通部日前公布的2018「機車使用狀況調查報告」顯示，電動機車每周油耗或充租電費為143元，相較全體機車平均的109元來的高。若加上全年保養維修費、每月停車費等，一年算下來平均要花1萬505元養電動機車，比起全體機車平均費用的9572元略高。

根據調查報告數據內容指出，2018年機車通常每星期耗用汽油、充電或租用電池費，全體機車平均為109元，其中，電動機車為142.8元、普通重型機車為110.5元，顯示每周電動機車比起一般重型機車的耗費還來的高。

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▲台灣地狹人稠，不少民眾都騎機車移動，上下班通勤尖峰時壯觀的「機車瀑布」更成為台灣奇景。（圖／記者黃克翔攝）

另外，電動機車全年保養維修費用平均為1,389元，每月花費停車費則為140元；這部分相較全體機車全年保養維修費用2,056元、每月花費停車費154元來看，則較為便宜。

雖然電動機車的保養維修費及停車費較低，但以一年換算下來，平均也要花1萬505元車，但全體機車平均費用則為9572元，相比之下電動機車是略高於平均。

不過，調查也顯示，有6成8之機車使用者表示會考慮改用電動機車，會促使改用的主因，則是「電動機車價格合理」與「健全充電設施」。