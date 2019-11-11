機車後座插棍子！大綁黃紙「紅線纏多圈」固定把手上　他好奇：什麼作用

▲原PO在別人機車上看到奇怪的物品。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些機車騎士或汽車駕駛會裝飾愛車，從最基本的貼紙，到包膜、綁娃娃都有。一名男網友日前看到有機車在後座扶手上綁了一根棍子，上面綑了超多圈紅線，還有幾張像是紙錢、符咒的紙，讓他忍不住好奇，這是不是有什麼作用，便上網發文尋求解答。

這位男網友在臉書《爆系知識家》貼出一張照片，文中表示，「請問：機車後座插了一根棍子用紅線綁著，上面綁了好幾張，類似紙錢，符咒的東西，有何作用？」

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仔細看看照片，只見當事人的機車後座把手上有一支棍子，是用紅線綁起來固定，還牢牢地纏了好幾圈，棍子上方則有多張黃色的紙，樣子看上去像是符咒或是紙錢，不過也不確定到底是什麼，也數不清張數。

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▲原PO拍下照片上網發問。（圖／翻攝自爆系知識家）

看到貼文後，就有人猜測，「純粹造型，個人喜好吧？就像有些朋友後座會載一隻大娃娃一樣」、「引起你注意保持安全距離」、「跟神影少女劇情裡面的一樣，後面跟著小紙人」、「裝飾啊」、「提醒你別靠太近，棍子倒了就有機會晚七天回家。」

不少網友則是留言表示，應該是保行車平安的，「這個應該是神將高錢（千順將軍神將背後的黃色紙條）可用於保平安」、「媽祖的駕前將軍『千里眼』跟『順風耳』在我們圈子裡都簡稱千順將軍，而高錢就是照片上的黃色紙條」、「機車不太清楚，不過職業大貨車車牌上會插一支筆或點香，祈福行車平安。」

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