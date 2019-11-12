人孔蓋沒關！9歲童小吃店前玩耍...下秒墜入污水井　5小時後打撈出屍體

▲男童掉入汙水井，5小時後才被找到。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢市一名9歲的張姓男童9日在自家店面玩耍，過程中不慎摔入未蓋上蓋子的下水井，並且被汙水淹沒，直到5小時後才被打撈出來，不過，已成一具冰冷的遺體。據目擊者描述，孩子在快要跌入井裡的那一瞬間，還大叫一聲「媽媽」，隨後就整個人消失了。

綜合陸媒報導，男童墜入井裡後，警方和救援隊立刻趕到現場，搜查了事件發生附近的多個下水井，但都沒有發現孩子的身影，直到當天下午5點半左右，才在污水處理廠附近的下水道打撈到。隨後，現場救援人員立即將孩子送往醫院，不過經搶救仍宣告不治。

張姓男童目前就讀小學4年級，事發當天，他原本跟同學約好要去打籃球，但後來取消了，就到父母經營的小吃店前玩耍。據悉，男童的父母在這裡開店已有7、8年的時間，除此之外，其他親戚也在周圍經營各種小吃店，包括男童的叔叔。

▲男童在父母經營的小吃店前玩耍，不料卻突然墜入井裡。

叔叔表示，男童當時跌入的下水井沒有蓋上人孔蓋，只鋪著一層綠色的防塵網，誰也不知道那裡有污水井，「我自己的孩子比較小，當時我在店裡看著自己的孩子吃飯，而我侄子就在不遠處玩耍，但他走著走著就忽然掉下去，掉進去之前還喊了一聲『媽媽』，然後瞬間消失。」

據了解，發生事故路段工程由武漢光谷建設投資有限公司代建，武漢市政集團總承建。消息曝光後，武漢光谷建設投資有限公司也對此意外事故感到痛心，隨後在第一時間參與搜救工作，並且承諾會加強工程建設管理。目前，事發的污水井蓋已進行加蓋復原。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！