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男童踩人孔蓋瞬間掉下水道…爸飛撲「半身入井」救援　媽目睹癱倒大哭

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▲▼男孩踩空掉下水道 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男孩踩空掉下水道 。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州省遵義市匯川區澳門路上近日發生驚險一幕！一個3歲左右的男童正在和父母在路邊開心走著，突然走向一個破損的人孔蓋，猶豫了2秒，一腳踩上了破人孔蓋，瞬間掉入下水道中！男童爸爸立馬飛撲半身入井試圖救援，媽媽嚇傻崩潰倒地大哭。

據《看看新聞》報導，監控畫面中顯示，男童掉入下水道後，爸爸被當場嚇懵了，短暫的幾秒後飛撲向人孔蓋，將上半身探進，一把將孩子拽了上來。此時，孩子已經全身濕透，腿上、手上有輕微擦傷，但所幸並無大礙。爸爸趕緊將孩子抱進懷裡安撫，媽媽瞬間崩潰大哭。

▲▼男孩踩空掉下水道 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男孩踩空掉下水道 。（圖／翻攝自看看新聞）

此時，在圍觀的市民中，一名年輕女子從自己的童裝店拿出一套新衣服，示意爸爸給男童換上。事情發生後，遵義市匯川區上海路派出所警員也趕到了現場，並通知了相關部門到場修復破損人孔蓋。

一名知情人透露，事發人孔蓋在之前就有破損，「大人過的時候會繞開；這個小朋友是出於好奇，試踩了一下，結果摔進去了。」

這起事件發生在1日下午5點15分，目前，人孔蓋已經修復。男童媽媽心有餘悸表示，「當時走路時沒有玩手機，很小心；現在孩子的情況比較穩定，幸運沒有傷到頭部。」

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關鍵字：人孔蓋,男童,下水道,爸媽,救援

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