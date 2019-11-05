長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

▲酒館老闆送客人回家遭控乘機猥褻。（圖／示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹一名卓姓酒館老闆在自己的店內結識一名女子小綠（化名），打烊後他開車送小綠回家，卻遭對方指控乘機性侵。但檢方勘驗相關事證後發現，小綠當時處於清醒狀態，事發後還要求卓男填寫個資加入電商會員，給予卓男不起訴處分。

小綠指控，她2018年12月30日晚上，與友人前往卓男經營的酒館消費，進而認識，而後他見到友人先行離去，隨即出言邀約一起飲用長島冰茶等調酒。酒館打烊後，卓男打算開車將自己送回住處時，見她酒後意識不清，竟趁她酒醉昏睡不知抗拒時，親吻、撫摸胸部及下體，她事後怒告卓男乘機猥褻。

卓男坦承，在車內確實有親吻小綠並撫摸其胸部及下體，但堅決否認有乘機猥褻，辯稱，「當時小綠是清醒的，且2人相談甚歡，才會自然而然地親吻、擁抱及撫摸」。

檢方檢視相關事證後發現，小綠在酒館打烊時，還能自己收拾隨身物品、看手機，還能自己走到門口開車門，也坦承當時下車後是自己走回住處的；另外，小綠住處警衛也表示，當晚小綠狀態看起來還好，還能自己走進電梯。

除此之外，小綠還曾先後傳訊息給卓男，「我酒醒了…謝謝你送我回家」、「嗯…我好像有東西遺漏在你車上…請幫我丟掉」、「我想我們應該都有些喝醉了吧？你應該不是認真的吧！就當做了一場夢…」及「可以幫我一下填一下免費會員嗎？這個月有耶誕月推薦王活動…今天最後一天了」、「資料很簡單，應該不用一分鐘就填好了」、「完成會到這樣的畫面」、「你有要幫我填嗎？剩14分鐘了」等。

檢方認為，案發後第一時間小綠對卓男所做的事情似乎不感到氣憤，2人互動尚可，另外，小綠甚至還邀約卓男加入電子商務科技返利商業模式免費會員，更難認有乘機猥褻犯行，給予卓男不起訴處分。

越想越不對勁！

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