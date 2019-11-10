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腥警「大外割小三」讓她韌帶裂骨折　再爆：仗男友開賭場

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▲竹縣警「對小三大外割」韌帶裂骨折　曾幫募棺木贊貧困才獲獎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲彭女上網爆料王警對他施暴。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局1名王姓派出所長，2019年3月間開車載彭姓小三行經湖口休息區時發生口角，彭姓小三怕被毆打，躲到休息區裡，未料王男將她推到投籃機旁，以警察的專長柔道絕技「大外割」，將她扳摔在地，造成她右腳韌帶撕裂性骨折、頸部挫傷。彭女事後怒控王姓巡佐傷害罪。新竹簡易庭依傷害罪判王男5個月徒刑，易科罰金15萬元。

▲竹縣警「對小三大外割」韌帶裂骨折　曾幫募棺木贊貧困才獲獎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

47歲的王姓巡佐已婚，曾是名資深刑警， 2019年7月間，王警任職某派出所所長，因聽聞轄區某貧困死者家屬無錢料理後事，還發起募資送棺木獲得縣警局局長表揚。

判決指出，2019年3月28日王姓員警開車載著彭姓小三外出，由於2人發生爭吵，彭女躲進休息區，沒想到仍遭王男以柔道的「大外割」將她摔倒在地，導致她的右膝後十字韌帶撕裂性骨折，脖子挫傷。彭女事後跑到竹東分局指控王男惡行，並要求警方嚴正查辦。

▲竹縣警「對小三大外割」韌帶裂骨折　曾幫募棺木贊貧困才獲獎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

王男否認犯行，表示並非故意的，不過，彭女指證歷歷，且監視器還拍下王男「大外割」的畫面，因此王男被依傷害罪判5月，易科罰金15萬元。

彭女不甘遭施暴，日前還上臉書社團《新竹爆料公社》公開判決書內容與王警照片。

據了解，王警與的小三彭女交往數年，彭女曾因仗著男友是警察，開設賭場遭同僚查獲，經警方清查赫然發現與王警的不倫關係，日前再爆發傷害小三警紀案後，竹縣警局近期已開人評會，對王男涉不當男女交往記2小過並調非主管職。另傷害部份等判決確定再行評議。

▲竹縣警「對小三大外割」韌帶裂骨折　曾幫募棺木贊貧困才獲獎。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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