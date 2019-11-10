幼稚園老師踹飛4歲女童！媽媽心痛「怒賞一巴掌」吃虧了

記者柯沛辰／綜合報導

山東臨沂一段「幼兒園老師踹飛女童」的影片6日在微博瘋傳，從中可見一名女童拿起書包和板凳準備進教室，不料卻被老師一腳踹倒在地。事件曝光後，女童母親怒甩施暴老師一巴掌，但也因為雙方都有動粗，最終在警方介入下達成和解。

綜合陸媒報導，4歲女童妞妞（化名）10月30日上午11點20分被趕出教室，書包及椅子也被扔到門外，她撿起想走回教室，卻被一腳踹飛。監視器畫面曝光後，在網上引起關注。園方6日出面證實此事，稱妞妞太頑皮，老師一時沒控制好情緒。

▲4歲妞妞被老師一腳踹倒在地。（圖／翻攝自BTV北京時間）

妞妞母親氣憤表示，當天放學後，妞妞說被關到走廊，她察覺不對勁又追問，女兒才說被老師「用腳打肚子」。隔天上午，她在2名老師陪同下調閱監視器，看到一半恰巧播放監控的老師出去接電話，加上看到妞妞被踹倒在地，她一時沒忍住，轉身就賞了施暴老師一巴掌，並當場報警。

起初園方是希望雙方和解，由老師賠償3000元（約新台幣1.3萬元），但妞妞母親堅持走法律途徑，追究老師踹孩子的刑事責任。但園方表示，「妳也打了我們的老師，也要被拘留，有拘留紀錄將來恐怕會影響孩子！」她聽完怕真的影響到妞妞，只好放棄最初的想法，轉而接受調解。

▲老師把妞妞的書包、椅子扔出教室外。（圖／翻攝自微博）

母親指出，妞妞回家後再也沒上幼兒園，因為至今心理上仍有牴觸，睡覺時也會被嚇哭。事後，雙方達成和解，條件大抵是雙方互不追究責任、園方退還8000多塊學費（約新台幣3.4萬元），並另外給一筆賠償。幼兒園園長表示，園方賠償家長2.2萬（約新台幣9.5萬元），雙方在派出所簽了一份不再追究的承諾書。

對此，臨沂市蘭山區相關部門回應，幼稚園已經解聘涉事教師，區教育體育局依規給予園方警告，對該園全區通報批評，並責令限期整頓。區教體局承諾，將以此為戒，加強對幼兒園的監管，特別是加強幼兒教師隊伍建設。

▲妞妞錯愕倒地。（圖／翻攝自微博）

許多大陸網友看完，紛紛留言撻伐，「小孩子經得住妳踹嗎」、「這樣的老師不配做人」、「才打一巴掌已經很克制了好嗎」、「還嫌媽媽打得輕呢，妳踹孩子，要是我直接打死你」、「妳還有理了？這種幼兒園應該倒閉，虐待兒童」、「這種老師引起公憤，請法律重判！拜託幼兒園招老師審核一下素質和道德，孩子不是犧牲品！」掀起熱議。

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