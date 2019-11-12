「三罷」火燒民眾、警遭搶槍　央視：用最嚴厲執法回敬暴徒

▲香港11.11「三罷」活動爆發警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港民眾11日發起「三罷」活動期間，發生員警疑似被搶槍、騎車衝撞人群和民眾遭縱火等事件，《央視新聞》12日評論，「可明顯看出暴徒變本加厲，越來越無法無天，越來越喪心病狂」，一些示威者已經喪失了對法律最起碼的敬畏之心，「他們嗜暴，無所不用其極，回敬他們的只能是最嚴厲的執法。」

《央視新聞》12日發表特約評論員秦川署名的文章寫道，「三罷」行動，有人堵路縱火，還向港鐵路軌投擲雜物，還有的人伏擊警察，向警察投擲燃燒彈，「其中最惡劣的是，有黑衣蒙面暴徒攻擊港警，並有奪槍動作，面對多名暴徒圍攻，在警告被無視後，警察開槍反擊」，警察開槍是維護自身安全，也是捍衛公共安全。

▲香港11.11「三罷」活動。（圖／達志影像／美聯社）

文章強調，事實證明，目前的這場鬥爭已是一場關乎香港前途命運的「生死戰」、「保衛戰」，已經到了退無可退的地步，極端暴力活動在任何社會都不會被容忍，也不可能被姑息。

文章直言，反暴力、護法治、保穩定，這是全體香港人的利益最大公約數，「我們旗幟鮮明地支持警隊嚴正執法，果斷執法，確保香港社會治安和市民的生命財產安全。」

港警稱，2名員警當天上午連開3槍射傷青年，是因為擔心配槍被示威者搶走，只好出此下策；另外，騎著警用機車衝撞人群的交警已經被即時停止所有前線工作。此外，活動當天在馬鞍山一名男子在西沙路6號海柏花園附近天橋上，與人爭執後被黑衣人潑易燃液體，下秒慘遭點燃成火人，隨後送醫治理，警方目前將此案暫列襲擊。

►港警：擔心配槍遭搶「才連射3發」擊中2青年 「騎車衝撞人群」交警已停職

►影／天橋上與示威者理論！綠衣男突遭「全身淋易燃液體」...下秒引燃成火人

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！