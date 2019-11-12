驗票口起火＋軌道放雜物　遭示威波及港鐵憤慨：追究責任

▲港鐵在11日的示威活動中遭破壞。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

在香港民眾11日舉行的「三罷」活動中，有示威者向營運中的港鐵投擲汽油彈及縱火，造成破壞，港鐵公司為此表示憤慨，予以強烈讉責，已經就事件報警，並會追究涉事人士的責任。此外，當日共有32個車站一度關閉，多個鐵路線路段需要暫停服務。

▲通道疑似遭阻攔。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

《央視新聞》報導，從當天凌晨時分起，就有示威者開始阻礙港鐵運作，在東鐵線沿線多處露天路段的路軌範圍放置雜物，包括單車及木梯等，還有人向車站及列車投擲汽油彈或縱火，期間港鐵沒有收到乘客及員工受傷的報告。

▲港鐵車站中有物品燃燒。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

從曝光的照片中，可以看到不僅鐵路上出現雜物，車站的驗票口也有物品燃燒，車站內的護欄玻璃也遭砸碎，還有疑似車站內的通道遭人以木棍阻攔。

▲港鐵鐵道上被放置雜物。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

報導指出，港島線、觀塘線、將軍澳線則分別有列車被人擅自開啟逃生門，影響列車運作；還有大批示威者先後前往多個車站進行破壞。

▲港鐵鐵道被放置梯子。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

在列車運作方面，除東鐵線外，荃灣線荔景站至荃灣站、西鐵線錦上路站至屯門站、將軍澳線油塘站至寶琳站、康城站，以及觀塘線觀塘站至調景嶺站的列車服務，也一度被迫暫停。

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