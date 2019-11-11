家暴夫逼靈前下跪「發誓不拿家產」　妻返鄉探親門鎖全換心寒離婚

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子被指控婚後對妻子小珍（化名）家暴，並以「討客兄、X你娘、去死」等髒話辱罵，甚至逼迫在過世的父親靈前下跪，後來又更換家中門鎖，讓有家歸不得的妻子心寒提告離婚；但他不滿「被離婚」，提出上訴，最後被高雄高分院合議庭打臉，裁定駁回。

小珍在判決書中主張，兩人結婚之後沒有生育子女，2013年8月30日雙方在家中起爭執，她遭丈夫徒手毆打受傷，2015年7月、8月間則被以「討客兄、X你娘、去死」等不雅字眼飆罵；更誇張的是，同年8月17日還被逼著前往公公的靈前下跪，發誓不拿半毛家產，才被准許進入家門。

▲小珍被迫在公公靈前下跪發誓。（示意圖／ETtoday新聞雲，與本案無關）

小珍無奈表示，後來自己又陸續因為金錢糾紛、提出離婚挨打，2018年2月返回大陸省親，隔月隨即返回夫家，沒想到家中的門鎖已經更換，她不僅進不了家門，還無故挨告侵占，有家歸不得加上先前受到暴力對待的委屈一下子湧上心頭，這才終於心寒決定訴請離婚。

林男一審時反駁，妻子所說的都不是實話，他在2013年以後就沒有動手打過人，「她背後有人教導，有犯罪集團在操作」，但最後還是被判離婚，他不滿提出上訴。

▲林男自行更換門鎖，讓妻子有家歸不得。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

高雄高分院合議庭調查後發現，曾有一名證人在接受家事調查時提到，時常聽聞小珍被罵、被打，林男還會摔東西，兩人幾乎每個月都會發生爭吵；而小珍自己也提出一段錄音證明，丈夫曾答應不再摔東西，後來卻沒有遵守承諾，受到質問竟然回答，「那是因為我被妳氣到，不能發洩嗎？」

合議庭認為，林男除了毆打等暴力行為之外，還經常辱罵、摔東西，幾乎都是以嚴厲或羞辱性的方式表達對妻子的不滿，客觀上已經足以使人產生畏懼，也侵蝕了夫妻之間互愛互信的基礎，他甚至還以在靈前下跪為條件，否則不准妻子返家，顯然已經違背婚姻的基本價值，接受調查時也曾當庭拍桌、強行壓制家事調查官的手寫板，可見情緒控管欠佳，且缺乏溝通能力，考量到雙方已經分居長達一年，男方的可歸責程度較高，最後裁定駁回上訴，維持原審判決准許兩人離婚。

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