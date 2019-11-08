中美首次聯手打擊「吩坦尼」走私案！9人遭定罪「主嫌重判死刑」

▲中國「吩坦尼」（Fentanyl，又稱芬太尼）走私讓美國當局相當頭痛。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國成癮性藥物濫用事件不斷，從1999年到2017年，美國就有近40萬人因為使用類鴉片藥物過量而死，因此，中國「吩坦尼」（Fentanyl）的走私案件也間接成了當地政府的打擊重點。據悉，河北省一處法院昨（7）日將9名陸籍毒販判刑，成為第一宗中美聯手破獲的走私案。

據CNN報導，這起判決在河北省北部的邢台市進行，走私策劃者為41歲的劉勇，他因銷售和製造毒品被判處死刑；另外2名被告蔣菊華和王鳳璽則被判處無期徒刑；剩下6人分別判處6個月到10年不等。判決也指，被告當中有2人於2016年成立生技公司，之後利用網路推送販毒廣告；另外2人則是在隔年製造吩坦尼，轉賣給這間生技公司，再走私至美國。

▼9名毒販遭到判刑，當中的主嫌則被判處死刑。（圖／翻攝自微博）

報導提到，3名判刑最重的被告是受美國市場「高額利潤與龐大需求」的利誘才會鋌而走險，美國總統川普或許會為這個消息感到高興，因為當局時常譴責北京放任吩坦尼走私，導致大量美國人死亡。資料顯示，吩坦尼比海洛因（heroin）毒性高出50倍，單單2018年一年，美國就有32000人因為濫用此藥物喪命，其中包含歌手普林斯（Prince Rogers Nelson）。

川普今年8月曾指控北京當局未履行習近平之前向他做出的承諾，「嚴格打擊吩坦尼走私」，因此宣布對中國實施懲罰性關稅措施。河北邢台中級人民法院表示，本案是第一宗中美成功聯手調查與吩坦尼走私有關的案件；根據美國邊檢單位提供的線索，中國公安部禁毒局2017年在上海與江蘇找到販毒集團，查扣了11.9公斤毒品。

▼河北邢台中級人民法院負責審理此案。（圖／CFP）

中國最高禁毒執法機構國家禁毒委員會副主任于海斌表示，「這是一場成功的判決，特別是對主要罪犯的重判，充分表明了中國政府的堅定立場和決心嚴懲與芬太尼（吩坦尼）有關的犯罪。」他也指，中方禁毒部門會繼續執行中美兩國元首會晤時達成的共識，清理互聯網涉毒的訊息，切斷不法分子網上聯絡交易管道。外界猜測，中方的行動或許與中美貿易戰的磋商有關。

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