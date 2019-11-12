　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成大校友傑出成就獎　重回母校溫馨受獎感動感謝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲成大蘇慧貞校長，頒授2019年校友傑出成就獎。 （圖／記者林悅翻攝）

▲成大蘇慧貞校長，頒授2019年校友傑出成就獎。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大歡慶創校88年，校慶11月11日頒授2019年校友傑出成就獎，三立電視創意行銷部經理陸琲琲、富邦證券投信董事長胡德興、台積電資深副總經理秦永沛、健保署署長李伯璋、中鋼總經理林弘男、張哲夫建築師、漢鐘精機董事長廖哲男、長虹建設董事長李文造、美國舊金山敬洋集團總裁陳正光等9人獲獎。

秦永沛欣喜的說，獲校友傑出獎像是天上掉下來的禮物，太驚喜了，一生中最大的幸運之一就是考上成大，還在成大覓得人生伴侶。廖哲男表示，創業26年以來，靠著技術擊敗歐美大廠，成大、太太與漢鐘團隊是他人生的3大貴人，他滿懷感謝地深深一鞠躬。

請繼續往下閱讀...

頒獎典禮在充滿歷史意義的成功校區格致堂舉行，蘇慧貞校長逐一頒發，恭賀得獎者校友。典禮上校友與觀禮來賓看著精心製作的影片，都感受到成大的發展與茁壯，以及獲獎校友的社會貢獻，氣氛溫馨感人。蘇慧貞致詞表示，成大是一個從成功開始的學校，未來透過所有校友的足跡，成大不只會將成功帶給學生，也要帶給台灣的未來、世界的未來，感謝88年來所有校友的足跡與努力，期待下一個88年，成功大學成為世界上不能替代的大學。

歷史系83級陸琲琲，三立電視創意行銷部經理。從事新聞工作20多年，發揮在歷史系接收到的調查、批判、研究及敘述能力，在新聞界以洞察趨勢而著稱，製作「消失的國界」節目，是台灣少數可以與國際大電視台相提並論的新聞節目，幾乎是BBC最著名的嚴謹節目Panoroma。陸琲琲表示，工作上得過很多獎，但校友傑出成就獎對她意義非凡，歷史是辨證的科學，說故事的藝術與專業，她在做節目時有更高的視野與融入，感謝成大栽培。

交管系74級胡德興，富邦證券投資信托董事長。投入金融服務業26年，歷經數度金融風暴及危機，帶領團隊達成業績目標也在服務上獲好評，更將台灣資產管理經驗輸出至海外。胡德興開心地表示，在成大4年參加社團、參與體育活動，跳出舒適圈，獲得很多經驗，養成抗壓性，這些都化成日後的養分，有今天的成績，以後將本著交管系的精神「交管道義，承先啟後」回饋母校。

電機系67級、碩士班71級秦永沛，台灣積體電路資深副總經理。產業界知名的積體電路技術專家，是台積技術先鋒，使促台積在國際競爭激烈的半導體業佔有龍頭地位。秦永沛開心地說，自己人生有3大幸運，第1是考上成大，第2是認學妹找到另一半，當年的成大女同學很少，自己竟能找到人生伴侶，豈不是幸運，第3幸運是進入台積電，獲得張忠謀先生的肯定。

法律系碩士班97級，健保署署長李伯璋。外科醫師逾38年，推動器官捐贈不遺餘力，擔任健保署署長，擘畫分級醫療執行策略、推動醫療資訊雲端查詢，為健保永續與健全貢獻良多。李伯璋笑著說，讀法律碩士班一度想退學，還沒開口系上人員就稱許自己課業成績不錯，就硬著頭皮繼續讀下去。「自己也是醫學院的教授，上法律系碩士班都不敢打瞌睡，偶而還會被老師點名問意見，實在有點辛苦。」目前的心願之一是考上律師，雖然落榜兩次，但如果可以還會繼續考。

系統及船舶機電工程學系66級林弘男，中鋼總經理。投入鋼鐵產業40多年，
管理經驗豐富，聚焦先進產品與製程技術研發，打造智能產銷體系，擴大產品差異化優勢，提升中鋼競爭力。林弘男指出，成大的精神是樸實、勤奮，自己在中鋼42年一路以來就本著成大精神。

建築系57級張哲夫，執業建築師。40多年來造眾多傑出作品，每一個建案都當成促進社會和諧的機會，重視建築與市民、都市三者的關係，是台灣都市環發展與前進的無形推手。張哲夫表示，獲獎對他是一大鼓勵，謝謝成大師長的肯定以及栽培，他回憶以前唸書時成大只有2個校區，現在已經有9個校區，看到母校的蓬勃發展，更要自我鞭策，貢獻社會。

機械系57級廖哲男，漢鐘精機公司董事長。1994年創辦漢鐘精機公司，自力研製自有品牌漢鐘螺旋式壓縮機、乾式真空泵等高技術門檻產品，稱霸兩岸市場，在中國A股上市，讓國際一線大廠對台灣刮目相看的精密機械小巨人。廖哲男在典禮上敘說了自己創業以來的不放棄以及成績，現為全球少數專注於設計及製造壓縮機與真空泵之世界級大廠之一，台灣與中國市場市佔率均為第一位，全球市場名列前五大，他歸功於成大給他的腳踏實地、積極進取的DNA。

土木系56級李文造，長虹建設董事長。從監工到工地主任，從零元創業，以誠信為資產，從土木包工業逐步成長到大型營造廠及建設公司。長虹建設誠實守法，是營建業榜樣及模範。李文造感謝母校栽培，而有今日的成績，有機會提升台灣居住品質，為國家貢獻。

交管系55級陳正光，美國舊金山敬洋集團總裁。在美國貿易行業中白手起家，從無到有，敬洋在台灣設廠研發生產的美國知名健康飲料Alo Drink，成功打入連味全、義美等公司都無法進入的美國主流通路，美國矽谷的臉書、蘋果等大型技公司的員工餐飲區都陳列了敬洋最受歡迎的食品飲料。成大在完成2019年校友傑出成就獎遴選結束完成後，陳正光卻不幸於8月間辭世，成大校長蘇慧貞特地赴美拜訪陳正光校友的家人，並致贈校友傑出成就獎獎牌。蘇慧貞校長眼帶淚光的說，陳正光校友無私奉獻的精神，身為成大人她為此感到驕傲、溫馨和幸福。

ET快訊
OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　陸老闆氣炸
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急凍15°C冷2天鋒面快閃！恐「雙颱生成」　彭啟明：下周有一波變天

成大校友傑出成就獎　重回母校溫馨受獎感動感謝

台灣石化合成公司董事長吳澄清　獲成大名譽博士學位

學長剛到系上就走了！　19歲男大生拍片告白「我不知還能活多久」

領先全台南紡點亮幸福聖誕樹　董座慨贈335萬巴士助弱勢圓夢

接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

兒童劇演「白色恐怖」真人真事！《說好不要哭》傳遞「孩子就是權利主體」

獨家收錄太宰治情婦遺書！《人間失格》再版揭露大師「愛與死年表」

他打牌輸、身體變重都怪好兄弟作祟？　漫畫家十張圖看完秒懂這道理

全台最狂雙11活動　米蘭時尚髮型團走進11安養機構為400人義剪

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

急凍15°C冷2天鋒面快閃！恐「雙颱生成」　彭啟明：下周有一波變天

成大校友傑出成就獎　重回母校溫馨受獎感動感謝

台灣石化合成公司董事長吳澄清　獲成大名譽博士學位

學長剛到系上就走了！　19歲男大生拍片告白「我不知還能活多久」

領先全台南紡點亮幸福聖誕樹　董座慨贈335萬巴士助弱勢圓夢

接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

兒童劇演「白色恐怖」真人真事！《說好不要哭》傳遞「孩子就是權利主體」

獨家收錄太宰治情婦遺書！《人間失格》再版揭露大師「愛與死年表」

他打牌輸、身體變重都怪好兄弟作祟？　漫畫家十張圖看完秒懂這道理

全台最狂雙11活動　米蘭時尚髮型團走進11安養機構為400人義剪

研勤強攻人臉辨識　10月營收近九月新高　

泰勒絲見面會「一直被男主持人亂摸」！　網貼證據照掀戰

快訊／高雄虐打1歲女嬰「顱內出血」命危　母同居男友遭聲押

急凍15°C冷2天鋒面快閃！恐「雙颱生成」　彭啟明：下周有一波變天

2019天貓雙11總成交額2684億元！再創新紀錄「成長594億元」

成大校友傑出成就獎　重回母校溫馨受獎感動感謝

韓國瑜閣揆已有人選！　當選最想「立竿見影」政策曝光：給青年「第一桶金」

蔡英文點名榮總醫師造勢沒到　藍委怒：破壞行政中立

虐出「川字腹肌」只需三招　無時無刻都能練，還能養出緊實蜜桃臀

天貓雙11為何找泰勒絲、花澤香菜？阿里CMO揭秘：希望不只是場促銷

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

生活熱門新聞

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

李佳芬稱「小三教肛交」　教長怒了

19歲男大生拍片告白：我不知還能活多久

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

愛玩的女生有何特徵？媽媽一看就知

愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒一句話讓夫妻淚崩

清除亞硝酸鹽功效NO.1！1顆芭樂抵18根香腸

剛痛訴想去自殺　19歲網紅自殘痕跡被抓包

白襯衫送洗！台南哥一看「熟悉3個字」

阿嬤買電池！他見「孫女畫的示意圖」無言了

休旅車被拖吊　台南女見「滿桌子的字」：快笑死

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

同事哭窮「只剩50萬」他吐槽　曝真相笑噴

更多熱門

相關新聞

吳澄清獲成大名譽博士學位

吳澄清獲成大名譽博士學位

成功大學11月11日校慶舉行108學年度名譽博士學位授予典禮，授予成大化學工程學系47級校友，台灣石化合成公司董事長吳澄清先生名譽工學博士學位，表彰其對國家社會的貢獻，吳澄清感謝母校授予人生難得的榮譽，期許在校學弟妹，專心學習、廣泛涉獵，勇往直前，成大愈來愈好。

500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業

500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業

友善環境　成大建築系禁用保麗龍做模型

友善環境　成大建築系禁用保麗龍做模型

成大連儂牆最後一夜

成大連儂牆最後一夜

成大零貳社辦晚會聲援香港抗爭

成大零貳社辦晚會聲援香港抗爭

關鍵字：

成大校友傑出成就獎母校

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

小女友脖子快被砍斷　老師渾身血躲學校

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

OL上班3天請產假　白拿4個月薪水

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

美軍潛艇失蹤75年　終於找到了！

營養師激推！最瘦「中式早餐組合Top5」

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面