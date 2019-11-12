成大校友傑出成就獎　重回母校溫馨受獎感動感謝

▲成大蘇慧貞校長，頒授2019年校友傑出成就獎。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大歡慶創校88年，校慶11月11日頒授2019年校友傑出成就獎，三立電視創意行銷部經理陸琲琲、富邦證券投信董事長胡德興、台積電資深副總經理秦永沛、健保署署長李伯璋、中鋼總經理林弘男、張哲夫建築師、漢鐘精機董事長廖哲男、長虹建設董事長李文造、美國舊金山敬洋集團總裁陳正光等9人獲獎。

秦永沛欣喜的說，獲校友傑出獎像是天上掉下來的禮物，太驚喜了，一生中最大的幸運之一就是考上成大，還在成大覓得人生伴侶。廖哲男表示，創業26年以來，靠著技術擊敗歐美大廠，成大、太太與漢鐘團隊是他人生的3大貴人，他滿懷感謝地深深一鞠躬。

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頒獎典禮在充滿歷史意義的成功校區格致堂舉行，蘇慧貞校長逐一頒發，恭賀得獎者校友。典禮上校友與觀禮來賓看著精心製作的影片，都感受到成大的發展與茁壯，以及獲獎校友的社會貢獻，氣氛溫馨感人。蘇慧貞致詞表示，成大是一個從成功開始的學校，未來透過所有校友的足跡，成大不只會將成功帶給學生，也要帶給台灣的未來、世界的未來，感謝88年來所有校友的足跡與努力，期待下一個88年，成功大學成為世界上不能替代的大學。

歷史系83級陸琲琲，三立電視創意行銷部經理。從事新聞工作20多年，發揮在歷史系接收到的調查、批判、研究及敘述能力，在新聞界以洞察趨勢而著稱，製作「消失的國界」節目，是台灣少數可以與國際大電視台相提並論的新聞節目，幾乎是BBC最著名的嚴謹節目Panoroma。陸琲琲表示，工作上得過很多獎，但校友傑出成就獎對她意義非凡，歷史是辨證的科學，說故事的藝術與專業，她在做節目時有更高的視野與融入，感謝成大栽培。

交管系74級胡德興，富邦證券投資信托董事長。投入金融服務業26年，歷經數度金融風暴及危機，帶領團隊達成業績目標也在服務上獲好評，更將台灣資產管理經驗輸出至海外。胡德興開心地表示，在成大4年參加社團、參與體育活動，跳出舒適圈，獲得很多經驗，養成抗壓性，這些都化成日後的養分，有今天的成績，以後將本著交管系的精神「交管道義，承先啟後」回饋母校。

電機系67級、碩士班71級秦永沛，台灣積體電路資深副總經理。產業界知名的積體電路技術專家，是台積技術先鋒，使促台積在國際競爭激烈的半導體業佔有龍頭地位。秦永沛開心地說，自己人生有3大幸運，第1是考上成大，第2是認學妹找到另一半，當年的成大女同學很少，自己竟能找到人生伴侶，豈不是幸運，第3幸運是進入台積電，獲得張忠謀先生的肯定。

法律系碩士班97級，健保署署長李伯璋。外科醫師逾38年，推動器官捐贈不遺餘力，擔任健保署署長，擘畫分級醫療執行策略、推動醫療資訊雲端查詢，為健保永續與健全貢獻良多。李伯璋笑著說，讀法律碩士班一度想退學，還沒開口系上人員就稱許自己課業成績不錯，就硬著頭皮繼續讀下去。「自己也是醫學院的教授，上法律系碩士班都不敢打瞌睡，偶而還會被老師點名問意見，實在有點辛苦。」目前的心願之一是考上律師，雖然落榜兩次，但如果可以還會繼續考。

系統及船舶機電工程學系66級林弘男，中鋼總經理。投入鋼鐵產業40多年，

管理經驗豐富，聚焦先進產品與製程技術研發，打造智能產銷體系，擴大產品差異化優勢，提升中鋼競爭力。林弘男指出，成大的精神是樸實、勤奮，自己在中鋼42年一路以來就本著成大精神。

建築系57級張哲夫，執業建築師。40多年來造眾多傑出作品，每一個建案都當成促進社會和諧的機會，重視建築與市民、都市三者的關係，是台灣都市環發展與前進的無形推手。張哲夫表示，獲獎對他是一大鼓勵，謝謝成大師長的肯定以及栽培，他回憶以前唸書時成大只有2個校區，現在已經有9個校區，看到母校的蓬勃發展，更要自我鞭策，貢獻社會。

機械系57級廖哲男，漢鐘精機公司董事長。1994年創辦漢鐘精機公司，自力研製自有品牌漢鐘螺旋式壓縮機、乾式真空泵等高技術門檻產品，稱霸兩岸市場，在中國A股上市，讓國際一線大廠對台灣刮目相看的精密機械小巨人。廖哲男在典禮上敘說了自己創業以來的不放棄以及成績，現為全球少數專注於設計及製造壓縮機與真空泵之世界級大廠之一，台灣與中國市場市佔率均為第一位，全球市場名列前五大，他歸功於成大給他的腳踏實地、積極進取的DNA。

土木系56級李文造，長虹建設董事長。從監工到工地主任，從零元創業，以誠信為資產，從土木包工業逐步成長到大型營造廠及建設公司。長虹建設誠實守法，是營建業榜樣及模範。李文造感謝母校栽培，而有今日的成績，有機會提升台灣居住品質，為國家貢獻。

交管系55級陳正光，美國舊金山敬洋集團總裁。在美國貿易行業中白手起家，從無到有，敬洋在台灣設廠研發生產的美國知名健康飲料Alo Drink，成功打入連味全、義美等公司都無法進入的美國主流通路，美國矽谷的臉書、蘋果等大型技公司的員工餐飲區都陳列了敬洋最受歡迎的食品飲料。成大在完成2019年校友傑出成就獎遴選結束完成後，陳正光卻不幸於8月間辭世，成大校長蘇慧貞特地赴美拜訪陳正光校友的家人，並致贈校友傑出成就獎獎牌。蘇慧貞校長眼帶淚光的說，陳正光校友無私奉獻的精神，身為成大人她為此感到驕傲、溫馨和幸福。