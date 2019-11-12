土耳其爆氣：你各位當我是「恐怖分子酒店啊！」　霸氣遣返ISIS俘虜回母國

▲土耳其俘獲大量遭母國註銷國籍的ISIS成員，現在要強勢遣返。（圖／路透社)



記者林彥臣／綜合報導

伊斯蘭國（ISIS）成員來自世界各地，其中土耳其捕獲大量ISIS俘虜，近日即將陸續遣回母國，卻遇上各國將ISIS國籍註銷的問題，對此土耳其內政部長索伊盧(Suleyman Soylu)爆氣怒嗆各國表示，「你各位當我們土耳其是恐怖份子的酒店啊！」

根據《路透社》報導，土耳其內政部長索伊盧警告各國，即使被拘留的ISIS俘虜已經被註銷國籍，還是會被遣返回母國，很多歐洲國家在打擊ISIS份子上無所作為，甚至還繞過土耳其跟ISIS打交道。

索伊盧表示，各國不能僅僅取消恐怖分子的國籍，並期望土耳其照顧這些人，這對土耳其來說是不可接受的，也是不負責任的，「你各位當我們土耳其是外國恐怖份子的酒店啊！」

英國之前有一份報告指出，ISIS異軍突起十，曾向歐洲地區監獄招募過眾多新人成員，不少囚犯在獄中被洗腦，投奔極端組織。歐盟多名官員也曾警告，可能有多達數千名歐洲國家的公民已加入極端組織，威脅歐洲安全。

目前，尚不清楚土耳其將遣返多少ISIS俘虜，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）指出，土耳其監獄中有1201名外籍ISIS囚犯，土耳其還在敘利亞俘虜了287名武裝分子。