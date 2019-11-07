巴格達迪妻子抓到了！　土耳其「一周捕4親信」艾爾段酸川普：愛用媒體宣傳

▲土耳其總統艾爾段宣布逮到巴格達迪妻子。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）和2名妻子為了不被突襲的美軍抓捕，10月27日引爆炸彈身亡。事隔10天，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）指出，已經抓到巴格達迪第三名妻子。

根據CNN報導，艾爾段於當地時間周三（6日）表示，相較於美國總統川普在美軍突襲行動成功後，召開電視記者會大肆揭露美軍如何突襲的各種英勇細節，自己則顯得四平八穩，「美國一公布巴格達迪在隧道裡炸死自己的消息後立刻展開媒體宣傳。而我們抓到了他的妻子，但我們沒有大聲嚷嚷，我是第一次宣布這件事情。」

▲巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）為了對抗美國在全球的情報系統，生前極度注重隱藏行跡和仰賴家人密友。（圖／路透）

艾爾段並未公開第三名妻子的姓名，也未就其身分多加著墨；而就在本月4日，土國官員宣布在阿扎茲（Azaz）一場突襲行動中成功逮到巴格達迪親姐姐─65歲的阿瓦德，當時在場的還有阿瓦德的5個孩子，被連同逮捕的另有阿瓦德的丈夫和丈夫的姊姊，「我們希望從巴格達迪的姐姐身上取得有關IS內部運作的大量情報。」目前當局正在審訊阿瓦德。

「抓到他們等於是挖到寶了」，土國官員表示阿瓦德可能知道大量情資，「從她對ISIS的了解，可以大大幫助我們了解組織的運作，讓我們抓到更多壞人。」

▲巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的姐姐阿瓦德（Rasmiya Awad）被視為是重要情資來源。（圖／路透）

自從2014年宣布建立哈里發國以來，巴格達迪對於安全保密非常執著，曾被他當作性奴的女性，以及他手下的幾名助手透露，巴格達迪只信任家人和密友。伊拉克情報及反恐部門負責人巴斯里（Abu Ali al-Basri）2018年則暗示過，巴格達迪對直系親屬的信任和依賴過深，包括他的5名兄弟姊妹等人。