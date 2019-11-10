IS魔爪掐住香港、新加坡「台灣也中」　洗腦外傭赴死當自殺炸彈客

▲ISIS多次在各國發動攻擊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

根據新加坡內政部說法，3名印尼籍的女性來到該國擔任外傭，她們卻利用閒暇時間透過網路推廣極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）、捐款給海外武裝分子等，3人已於9月被逮捕。專家警告，隨著ISIS在中東的勢力衰退，他們把目光轉向亞洲，鎖定許多女性。

CNN報導，3名在新加坡擔任外傭的女性變得激進，甚至有1人準備到敘利亞當自殺炸彈客，她們都是印尼公民，涉嫌參與資助恐怖組織的活動，9月時依據《國內安全法》被逮捕，恐怕面臨10年徒刑與最高50萬新加坡元罰款。據了解，她們尚未被正式起訴。

印尼駐新加坡大使館一名發言人證實消息，目前正替被逮捕的女子提供領事方面的協助，由於她們還在面臨調查，因此沒有法律代表。研究恐怖主義的專家表示，這些在亞洲經濟興盛地區如新加坡、香港工作的外傭，思想上變得激進並不算少數；隨著ISIS在中東潰敗，該組織也把目光轉向亞洲。

印尼智庫「衝突政策分析研究所」（Institute for Policy Analysis of Conflict，IPAC）研究員努拉尼亞（Nava Nuraniyah）認為，這些外傭被武裝分子盯上利用，視她們為搖錢樹，「她們有穩定收入，會說英文，通常具備廣泛的國際網路，使得她們成為理想目標。」

▲ISIS開始鎖定亞洲女性。（圖／路透）

新加坡約25萬名家庭外傭、香港38.5萬名外傭中，受到ISIS吸引的女性通常只占據小部分。星國內政部發言人表示，大多數外籍勞工都遵守法律，對社會做出積極貢獻，「然而，仍有些人因為ISIS的暴力意識型態變得激進。」專家還發現，目前多數案件都與印尼公民有關。

IPAC在2015到2017年期間針對家傭進行調查，發現至少50名在海外擔任保姆、照顧老人的印尼移工處在「激進邊緣」，其中43人在香港、4人在新加坡、3人在台灣。

努拉尼亞表示，對於少數女性而言，變得激進通常是始於一個創傷事件，她們轉變的速度非常快，「她們不是離婚、負債，就是遭受文化衝擊，這都是移工經歷的常見問題。」報告中可見，一名印尼家傭不到1年就從熱愛時尚的女子變成ISIS信徒。

▲外籍移工來到異鄉工作，有時面臨許多困難。（圖／示意圖／取自Pixabay）

外傭遠離家鄉，身處截然不同的環境，有些還受到無良雇主虐待，特別容易受到網路洗腦的影響。努拉尼亞說明過程，這些人很可能在臉書朋友中認識支持ISIS的人，有些就逐漸被其他外傭「招募」。

一名在新加坡工作的印尼女子告訴IPAC，她打掃房間時開始聽薩拉菲（Salafi）的廣播，這是伊斯蘭信仰中的原教旨主義，「我在臉書關注檔案很伊斯蘭化的人，我需要能指引我的朋友。」她還說，特別受到一個IG帳號感動，裡面有穆斯林在敘利亞受害的照片。

這名女子隨後認識印尼一名29歲男子，對方鼓勵她到敘利亞加入ISIS，不過她的計畫被新加坡政府發現，2017年遭遣返回到印尼。據了解，這些男子成為她們的「男友」後，便會邀情女方進入專用聊天室。

新加坡內政部發言人表示，自2015年以來已將16名變得激進的印尼家傭遣返回國。香港則拒絕回應有多少人被驅逐，但會密切關注國際恐怖主義情勢，持續評估香港所面臨的恐怖主義威脅，同時與其他執法單位互換情報，執行跨機構的演習。