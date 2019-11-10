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一周天氣來了！周一清晨中部以北「低溫探15℃」　北東下波變天時間曝

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周持續東北風影響天氣，周一清晨中部以北低溫探15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來都持續為東北風影響天氣，周三前水氣少，各地多雲到晴，周一清晨受輻射冷卻影響，中部以北最冷，低溫探15-17度。周四起新一波東北風影響，北東將轉雨，其中北部高溫將下降至23度，降幅較明顯。

氣象預報員張承傳表示，未來一周天氣主要都是東北風影響型態，周三白天前天氣跟今天類似，水氣較少，僅東半部有零星降雨，其他地區多是多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲周三各地高溫為26-30度，但要留意日夜溫差大。（圖／記者黃克翔攝）

周三前白天高溫各地都有機會到26-30度，但夜晚、清晨受到輻射冷卻影響，周一清晨中部以北、宜花低溫探15-17度，空曠地區有可能有更低溫出現，其他地區低溫則為19、20度，要注意日夜溫差大。

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲周三晚起，新一波東北風增強，北東變天轉雨。（圖／記者林敬旻攝）

周三晚到周四，受到另一波東北風增強，北部、東半部轉為局部短暫雨，也因此周四北部白天高溫會下降，約23度左右。周五之後，持續東北風影響，但水氣會減少，各地恢復到多雲到晴天氣，要留意早晚稍涼。

氣象達人彭啟明則說，預計好天氣會一直持續到下周，目前預報顯示下周四到五將有另一波東北風增強，略有降溫的情形，並且帶來些許水氣，迎風面北部、東北部有機會發生短暫陣雨，不過雨勢不會太大。

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