學運被判國賠！退警將複製「太陽花」圍行政院　不惜流血抗議...500警戒備

▲太陽花學運驅離時畫面。（資料照片）

記者張君豪／台北報導

太陽花學運時，警察依法執行驅離，卻遭台北地院判賠111萬餘元、嚴重打擊警方士氣並引發退休警察不滿，中華民國退警總會12日下午將號召動員前往台北地院前抗議，退警協會預估會有上萬名退職、現役警察弟兄前往。台北市警方勤前評估為避免衝突擴大，市警局憂心退警協會有可能模擬當年太陽花抗議群眾「蒙面戴口罩」霸佔行政院情況發生。

▲太陽花學運攻佔行政院時畫面。（資料照片）

台北市警局強調退行協會申請的這場陳抗活動並未獲准、北市警方目前已派員針對遊行隊伍行經路線周遭包含立法院、行政院、警政署架設鐵護欄，並預估將動員超過200名警力投入活動維安。

曾任警政署督察組長、現任中華民國退休警察人員協會總會總會長的耿繼文表示，這種判決太離譜，不只警察不服、有是非觀念的國人也不服，退警步盟漠視政治糟蹋警察，強調當天除了遊行訴求外，退警屆時也將呼應內政部長徐國勇日前「口罩說」言論，將戴口罩現身抗議，並強調若有成員抗爭受傷，就比照太陽花學運判例聲請國賠。

▲退警協會12日將在台北抗議，鄰近行政機關目前提升戒備，圖為警政署駐警釘設護欄情況。（圖／記者張君豪攝）

警界指出，民進黨執政後，原本想放寬集會遊行現行規定，但因年金改革議題，導致退休軍警消不斷上街，甚至採取激烈手段抗爭，讓政府對聚眾活動態度漸趨保守，加上這次太陽花學運判賠衝擊到警察執法標準和工作士氣，當天遊行如執法將會是一大難題。

耿繼文在退警協會發文認為，當年太陽花學運抗議者霸佔行政院並破壞官署設施，甚至入侵辦公室導致現場500多名警員受傷，如今法院判決卻變成，依規定值勤的警察須賠償受傷群眾，但違法入侵官署的抗議者不需被追訴賠償，執法不如違法，根本是非不分，踐踏警察執法尊嚴。

▲警方如臨大敵，晚間先用柵欄把北院大門層層圍起來。（圖／記者劉昌松攝）



耿繼文11日在臉書「中華民國退休警察人員協會總會」貼文發出動員令，號召警察弟兄12日上街抗議做出離譜判決的法官，並質疑若當時的暴民無須負擔任何責任，他會複製當年太陽花抗爭方式表達訴求。

警方則表示，中華民國退休警察總會申請12日下午2時展開集會，活動將沿博愛路、愛國西路、中華路往忠孝西路抗議，但該活動目前未獲准許，目前北市警方以會同保安警察包含行政院、警政署、立法院駐警隊架設鐵製護欄避免活動行經包含行政院、立法院、警政署等機關重地遭抗議民眾擅闖。

▲警方如臨大敵，晚間先用柵欄把北院大門層層圍起來。（圖／記者劉昌松攝）



【其他新聞】

►超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷 被害女不爽怒PO網

►文山區魔神仔出沒？1個月3起長者走失 都在木柵偏僻土地公廟被發現

►非法外籍移工在台有上千人聚落？ 移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

►錢櫃KTV個資外洩！ 詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！