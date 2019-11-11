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郭台銘親自回應「郭宋配」：祝福他能做對台灣社會有意義的事

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記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜是否參選2020總統預計本週明朗，外界屢傳可能與鴻海創辦人郭台銘組「郭宋配」，對此，郭台銘11日下午親自回應表示，他與宋楚瑜20多年好友，希望能幫台灣做點事情，「我祝福他，也希望他能夠替台灣做對台灣社會有意義的事。」

郭台銘11日下午出席永齡基金會公益記者會，會前受訪時被問到與宋楚瑜合作談得怎麼樣？郭台銘說，「出門答應太太只談公益」，並接著表示，他與宋楚瑜20多年好友，希望能幫台灣做點事情，「宋主席他有他的想法，我到現在也是透過媒體告訴我…我祝福他，也希望他能夠替台灣做對台灣社會有意義的事。」

媒體上前追問，「所以全力支持宋楚瑜選總統嗎？」、「支持韓張配嗎？」郭台銘僅回「樂觀其成」後並快步離去。

針對郭宋合作，郭台銘發言人蔡沁瑜上午受訪時表示，待宋楚瑜參選的局勢明朗後，合作才能談下去，目前還處於幕僚互相接觸階段，至於合作方向，「站在分享人才的概念，區域或不分區立委都是可以觀察的指標。」她也說，一直以來都沒有「郭宋配」這件事情，不管柯、宋都是朋友，郭董會與宋合作、跟柯也會合作，希望各自發揮專長力量，在國會有所斬獲。
 

▲▼宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

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