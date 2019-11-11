20歲女劇咳3次「左側肋骨當場折斷」…醫檢查曝驚人關鍵：塗防曬乳釀禍！

▲不少人怕曬黑、曬傷都會擦上防曬乳。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名20歲女孩小美（化名）近日到浙江省人民醫院就診，她表示自己連續3次劇烈咳嗽後，左胸就突然感到疼痛。醫師邊平達檢查後發現，患者的左側第10根肋骨骨折了，原因與嚴重缺乏維生素D引起的骨骼軟化、骨骼強度下降有關。他也點出關鍵，「罪魁禍首很可能就是防曬乳！」

▼小美即便是外出一下下也會抹上防曬乳。（示意圖／CFP，下同）

據《錢江晚報》報導，小美說前陣子天氣有些熱，她就把收起來的草蓆拿出來躺，不過當晚就出現打噴嚏、咳嗽和胸悶等不適，去當地醫院檢查後，醫生說是「過敏性哮喘（蟎蟲過敏）」，拿一點藥後就回家了；不料過敏後的第3天早上，小美在連續3次劇烈咳嗽後，左胸就感覺嚴重不適。

浙江省人民醫院的邊平達利用電腦斷層掃瞄檢查，發現小美左側第10根肋骨骨折了。小美嚇得直說，「不會是骨質疏鬆吧，我媽媽上次就因為這個原因骨折了！」醫師隨後做了更深入的檢測，除了骨密度明顯低於同年齡正常女性人群外，其他數值均正常。

邊平達稱，值得一提的是，小美血清中25-羥基維生素D（25-hydroxyvitamin D）僅為8微克/升，屬於維生素D嚴重缺乏；血液生化檢測顯示血鈣、血磷偏低。皮膚白皙、身材勻稱的小美錯愕地問，怎麼自己年紀輕輕就缺乏維生素D了？醫師詢問細節後，發現小美不喜歡曬太陽，也不喜歡外出，每天在戶外的時間也就是中午回家吃飯，這20多分鐘；除此之外，小王特別注意防曬，常年塗抹防曬霜，SPF一般用50。

邊平達說，「常年塗抹防曬乳，當然容易缺乏維生素D了」，絕大多數慢性疾病，如支氣管哮喘、骨質疏鬆、糖尿病、心腦血管疾病、慢性腎臟病、自身免疫性疾病、神經精神疾病和癌症等疾病，與維生素D缺乏有關。

他也指出，年輕人皮膚合成維生素D的能力是比較強的，在裸露面部和上肢的情況下，在陽光下20分鐘，約可產生2000國際單位（IU）的維生素D；如果每週曬太陽3次，每次20分鐘，即可滿足機體對維生素D的需求。「小美本來室外活動就少，再加上天天使用防曬效果強的防曬乳，維生素D水平就會比較低。國外有研究表明，即使是使用了SPF為15的防曬霜，也可使皮膚維生素D的生成量降低99%。」

邊平達最後說，像小美這樣天天使用防曬霜的人還真不少，不過在愛美防曬的同時也要注意身體健康，包含多參與室外活動，食用雞蛋、蘑菇、牛奶、魚類等食物能夠幫助攝取維生素D，必要時在醫師指導下服用維生素D製劑。

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