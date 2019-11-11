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線上科普教育　培育下一代科學家

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圖、文／孫韶蓮

科學教育普及化，線上教學系統是未來教育發展的新趨勢。

科學家、慈善企業家與社會教育家Marco Curreli博士 創立Omni Nano 501非營利慈善機構將一生熱愛的奈米科技變成教學系統，他致力讓科學教育普及化。奈米技術應用在STEM領域（科學，技術，工程和數學），運用奈米科技創造出的產值遠超過其他應用科學。

奈米技術為21世紀工業革命基礎，根據預測2025年時奈米技術可創造近300萬項高階工作並生產各種產品。奈米技術解決了目前全球環保上最大的難題。在環保應用上可保存與儲存能源、過濾髒水，在醫學應用上可讓藥物吸收更快速有效。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

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Marco Curreli讀高中時受化學老師啟發，立志長大要成為科學家，當他拿到南加大化學博士時，他有了傳承的想法，他要把科普教育繼續播種下去，培育下一代長大後也成為科學家，用科技讓世界更進步。奈米技術可應用到多種產品，也是他一路研究化學以來發現最實用的理工技術，於是他創立了Omni Nano實現他的人生理想。

Omni Nano成立於2012年，創立宗旨為培育下一代學習奈米科技成為優秀的一份子讓未來的科技環保更進步。Curreli博士於2003年在南加大讀博士時發現學校沒有奈米科技課程，當下立志有一天要自己編寫奈米教學課程，透過這套課程，年輕一代從國高中開始就可以對奈米科技產生興趣，將來畢業後有機會成為新一代的科學家與工程師，帶動世界的繁榮經濟。

奈米科技課程的設計由Curreli博士親自撰寫，任何理科教師都可以輕鬆地用這套教材系統教授課程。此數位教學課程可以讓偏鄉學生或是世界上任何國家的學生都能透過線上學習到課程，並支援包括中文等多種語言。

線上課程翻譯成所需語言後，可快速輕鬆的發佈到世界各地的學校和大學。Omni Nano與Agilix的Publish Anywhere合作，並使用加密傳輸。除了可快速發佈外，此系統非常實用新的資料更新後會自動發佈到世界各地的線上系統。

在美國這套課程與下一代科學標準（NGSS）教育課程結合，NGSS是高中科學教育必修，Curreli的奈米課程也是唯一原創的線上課程，專門啟蒙國中與高中生的線上教學。

The Bridge Program線上教學系統結合學校既有的課程讓年輕一代對科學產生興趣。加州大學洛杉磯分校、紐約州立大學、New West Charter高中等均使用用這套教學系統，課程有手機版與桌上型版。


除了針對國高中生以外，Omni Nano也提供工程、醫療人員專業培訓課程。Omni Nano提供免費的教育課程，目前由企業與個人贊助捐款營運與運作組織。

2014、2015年Omni Nano入選被稱作創新科技界的奧斯卡的Patrick Soon-Shiong 決賽。2015年與2016年洛杉磯商業日報提名Marco Curreli博士為非營利組織卓越領導人。

文字、攝影：Giovanna Sun 孫韶蓮

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孫韶蓮
企業家、作家、策展人

臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/
搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人
出版商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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