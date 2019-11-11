紐約創業　格子鬆餅的出奇制勝

圖、文／孫韶蓮

Benedicte Engen喜歡健身，她是運動教練並喜歡吃健康食品，她沒有任何理工背景但用Shopify架站，她在下東城研發自己的健康格子鬆餅，從零開始做到年營業額20萬美金。每週五的早上我都在下東城聽Founders Friday舉辦的創業分享，聽成功創辦人面對面分享並與其他創辦人做商務交流。前天聽到是來自挪威的Engen分享她的創業故事。

Engen說「年輕」是她初期的優勢，因為很年輕又不害羞，她毫無畏懼的走進各雜貨店甚至全食超市推銷自家的鬆餅，即便見不到老闆或是中間人，她不怕辛苦的同一個地方拜訪很多次。

資金一定是創業時碰到最大的困難，最辛苦時她的銀行裡只剩70分美金，在碰到天使投資人前，她研究鬆餅的成份如何可以做的很健康，報名加速器幫忙她很快速的有了顧問，並通過食品檢驗，讓她可以快速成長。

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Engen說產品一定要有獨特性，不要到處能買得到，甚至她也不給折扣，一開始就塑造品牌形象。她個人非常喜歡健身，她就把健康訴求跟她個人形象緊密結合成為自己品牌的超級業務員，並用Instagram吸引粉絲注意。

我認識很多年輕創業家用Shopify創業成功，幾乎都用同一種行銷方式，臉書和Instagram製作大量的照片和影片並下廣告，反而不用Google做SEO和關鍵字。

Engen說她嘗試製作很多高品質的影片，但反倒是她用手機即興拍了一段吃鬆餅的影片上傳有了300萬的點閱率讓她一炮而紅。

Benedicte的Instagram帳號：benedicte.engen

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孫韶蓮

企業家、作家、策展人 臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人 出版品：商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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