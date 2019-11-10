紐約單親爸「左腦全凹」駭人照曝！球棒是凶器　惡男：只揮一下拳…72天後出獄





▲單親爸爸奧古斯丁（Steven Augustine）育有2個兒子。（圖／翻攝自「GoFundMe」）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約一名育有2子的單親爸爸奧古斯丁，走路回家時遭人拿球棒重創頭部癱瘓，接受手術後左半邊大腦凹陷，至今仍受「腦塌陷綜合症」（Sunken brain syndrome）所苦；然而嫌犯聲稱「只是打了他一拳」，被以最輕罪名判處1年徒刑，2個月後就出獄了。家屬雖氣憤，但當前必須以奧古斯丁為重，院方也即將為他裝入塑膠頭殼。

根據《澳洲新聞網》（news.com.au）報導，2018年5月，32歲的奧古斯丁（Steven Augustine）正走路回家，遭到歹徒以球棒痛擊，頭骨當場碎裂，緊急送醫後接受大型「減壓顱骨切開術」（craniectomy）。雖然撿回一命，但奧古斯丁已經癱瘓，整顆頭也少了一半，長達1年半的時間都受到「腦塌陷綜合症」折磨。

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Charles Miles viciously beat Steven Augustine, 32 in New York. Jailed for only 2 months.https://t.co/i1PI4Z0Zub — Stephen (@GeronimoFrost) November 9, 2019

奧古斯丁56歲的媽媽多娜（Donna）每天坐在床沿陪伴兒子，眼睜睜看著兒子情況越越來越糟。她說，整個家族都氣瘋了，而打人的麥爾斯（Charles Miles）竟然只被判1年有期徒刑，還在阿爾斯特縣 (Ulster County)的監獄僅僅待了72天就被釋放。

麥爾斯在律師協助下坦承犯行，但辯稱奧古斯丁只被他揮拳打了一下，往後仰倒頭部才撞到地上。阿爾斯特縣公設辯護律師卡爾奈（Holley Carnright）指出，既然對方證詞中沒有顯露造成嚴重傷害的意圖，告訴方就無法以聯邦重罪起訴他。

▲奧古斯丁的媽媽多娜，每天在醫院陪伴他。（圖／翻攝自「GoFundMe」）

多娜對判決結果嗤之以鼻，認為兒子受到那麼大的創傷，怎麼可能輕揮一拳就足以造成，「奧古斯丁是個樂觀的人，就算上了12小時的班，他還是帶著滿臉微笑」，「我的心都碎了，我的兒子現在是植物人狀態了。」奧古斯丁的兩個孩子也很想念爸爸，他每次見到他們都會落淚，也只能眨眼表達yes或no，沒有再多。

奧古斯丁術後出現癲癇症狀，控制病情的藥物則是一天天加深他腎臟的負擔。不過醫院正準備動手術為他植入塑膠腦殼，重建完整頭部，親友們也在募款網站「GoFundMe」上，持續為他籌措醫藥費，讓他能在術後返家，讓媽媽照顧他。

▼募款網站上有許多親友為奧古斯丁籌措醫藥費。（圖／翻攝自「GoFundMe」）