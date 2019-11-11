紐約米其林　印度主廚的香料冒險

圖、文／孫韶蓮

來自印度的主廚蘇貞沙卡(Sujan Sarkar)在勁爭激烈的全球餐飲市場中擁有五間餐廳身兼主廚與合夥人，包括紐約的Baar Baar、舊金山、芝加哥、哥倫布和新德里的ROOH。擁有20年廚藝經驗的他說主要是食材，除了採用傳統的印度香料像是咖哩、香菜(Coriander)、薄荷、茴香 (Fennel) 以外，配合美國當地的口味做調整，辣度也降低。

他畢業於餐飲管理系，從孟買的萬豪酒店開始餐飲生涯，並在米其林餐廳Andre Garrett & Chris Galvin工作。Sujan Sarkar為2016年Elite菁英雜誌評選的年度大廚，他徹底顛覆美國人對印度料理的認識，結合當地的食材像是牡蠣、牛油果等重新組合，自成一派新式印度融合料理。

紐約的Baar Baar餐廳位於下東城，平常我的公司白天就在這裡工作，很多新創科技公司白天都使用餐廳酒吧變成辦公室，以前我在台北也開過酒吧，在酒吧的氛圍下工作情緒滿high的，因在這裡工作認識了Sujan Sarkar，除了對他的廚藝驚艷以外，他的餐廳調酒也是一流，2015年開設了印度第一家名為EK BAR的手工雞尾酒吧，該酒吧席捲了整個城市，並被CondeNast Traveler等評選為世界上最好的新雞尾酒吧。

Instagram: Chefsujans

文字、攝影：Giovanna Sun 孫韶蓮

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孫韶蓮 aka 小喬, Giovanna

企業家、作家、策展人

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搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

中英文電子出版品：商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」