　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港商場內混亂　便衣警、被捕黑衣人「滿頭是血」多人被抓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合，有被捕人是滿頭是血。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

科大生周梓樂墮樓不治、並傳出有少女疑遭警強姦成孕需墮胎消息，令警民衝突升溫。有網民號召今日（10日）在荃灣、沙田、九龍塘、坑口、中環、銅鑼灣，進行「和你shop」行動，以配合翌日（11日）「強制罷工」行動，強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。

【16:40】有便衣警員在美心集團旗下的千両外拘捕黑衣人士，其後被市民包圍，有市民向便衣警員投擲雜物，有便衣警受傷流血。

有市民及記者要求警員出示委任證，有警員拒絕，又指「呢個時候唔需要」。其後大批防暴警察進入商場範圍，有穿黑衣示威者被捕後受傷，頭破血流。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

【16:35】便衣警拘捕行動惹來在場人士鼓噪，混亂間有人向便衣警掟雜物，並衝前「搶犯」，混亂間再有人被捕。

【16:33】又一城商場內，數名便衣警持棍拘捕數人，引來圍者不滿。

【16:23】約十多名防暴警員於觀塘站內駐守，再多兩名青年遭截查。

【16:11】在又一城外，指罵警員的黑衣男子被警方要求查身份證，男子全程舉著手機拍攝過程。防暴警察完成截查後放行，但同時引來多名市民包圍。有警員不耐煩地說「驚咪走囉」，引起在場人士不滿，其後警員又籲市民互相尊重。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

▲便衣警又一城內拘數人，示威者攻擊追打。

【16:09】在觀塘APM，有身穿白衣、手持飲品的戴黑色口罩少年，被在場防暴警要求搜身。該名少年其後獲放行，他表示自己只有14歲，警方向他指因為戴口罩，故要截查他。記者事後向在場警員詢問，為何沒有佩戴顯示行動呼號的白卡時，有防暴警員直言不知所為何物。

【16:05】在崇光百貨，在4樓與保安理論的人群拉隊在各樓層巡行，沿路高呼「五大訴求、缺一不可」。他們表示要一同前往10樓買濾水器，有人稱「我要買德國寶，肥媽代言嗰隻。」

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

【16:03】在又一城外，一名黑衣市民與警方爭執，指警方阻塞街道，又批評警方「不讀書」。警方指對方為「曱甴」，該黑衣市民要求警方出示委任證，警員則指沒執行警權。

【15:59】在觀塘站，有約11名防暴警員於A2出口駐守，大部分警員蒙面，未見有展示「白卡」或委任證。而旁邊的APM商場，仍繼續營業。

【15:46】銅鑼灣崇光百貨四樓有人與職員理論，戴黑色口罩的情侶李先生和陳小姐表示，上電梯時遭一名自稱是崇光百貨職員的藍衣女子推撞，李先生打算舉機拍攝該籃衣女樣貌時，對方意圖搶去他的手機。眾人打算與藍衣女理論，一名白衣保安員推開情侶，帶走藍衣女。

現場10多人包圍白衣保安理論，其後有身穿西裝的保安人員出面向眾人道歉，惟現場人士不接受，要求藍衣女出面道歉，雙方在4樓僵持，通道非常擠擁。崇光百貨暫停3樓往4樓.、4樓和5樓的扶手電梯。百貨公司廣播，關閉4樓舊翼。崇光百貨本周是「感謝祭」，場內仍有大批市民購物。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

▲防暴警在銅鑼灣時代廣場外嚴防。

【15:25】在銅鑼灣時代廣場外，大批防暴警察在場嚴防及巡邏。

【15:17】防暴警察在又一城近達之路出入口戒備。

【15:05】又一城商場內多間美心集團旗下食肆已關門，包括星巴克、千両、EXP等。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

▲大批防暴警在銅鑼灣截查並帶走一名年輕人。

【14:45】在又一城商場中庭，有數十名市民分布不同樓層高叫口號。

【14:40】約30名防暴警察在九龍塘站、近又一城出入口戒備，大部分人蒙面並持圓盾。而又一城商場其中一個入口外有10多名防暴警戒備。。

【14:26】在銅鑼灣時代廣場，防暴警包圍少年搜身期間，一名在人群後方的戴藍帽口罩中年男子被警方警告「唔好再嘈」，其後有警員衝出來將男子拉走，要求檢查他身分證。行動引起現場圍觀市民極度不滿，紛紛向警員叫駡。而該名被搜身的少年其後被帶走上警車，未知干犯何事。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

【14:22】在九龍塘又一城，有零散穿黑衣、戴口罩的人在商場內徘徊，美心旗下的八月花已關閉落閘，另外有示威者在其另一美心旗下食肆simplylife噴漆，寫上「藍店」、「奶共」等字句。Simplylife職員表示停止接待顧客，待餐廳內食客完成用餐後，便提早暫停營業。而商場其他商店則繼續營業。

【14:20】一批防暴警察在時代廣場外巡邏，引來在場市民及遊客注目。一名黑衣年輕人被10名防暴警員，帶到時代廣場角落搜身。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

【13:53】網民在社交平台號召發起「和你shop」行動，呼籲參與者下午2點於時代廣場集合。時代廣場外有10多名帶口罩、穿黑白衣飾的人士聚集，期間有人以手機播放「願榮光歸香港」，現場氣氛平靜。

【13:01】 觀塘站A1出口暫時關閉，港鐵呼籲乘客使用A2出口。APM商場職員表示，尚未收到提早關門的通知。現場未見有大量人潮聚集，只有零星戴口罩市民。

【12:30】 中午時分，銅鑼灣未見有人潮聚集，街上亦不見警車或警員蹤影；而崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均照常營業。

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合。（圖／香港01授權提供，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
淡水女倒地遭廂型車輾斃！肇事駕駛下跪「真的對不起」死者母哭癱
張善政確定是韓國瑜副手！配合度高、跨部會協調經驗被看重
福州公開賽／奧原希望不敵陳雨菲獲亞軍　戴資穎下周仍重返球后
韓國瑜爆「老大哥」將出手　還有5顆核彈準備引爆炸死他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港商場內混亂　便衣警、被捕黑衣人「滿頭是血」多人被抓

華聞快遞／電商直播帶貨助清河羊絨產業發展　網路店鋪達3.5萬家

女婿裸上身「床上激戰」岳母　女兒房內淡定錄影...小孩狂哭：爸媽！

第二屆進博會意向成交711.3億美元　較首屆增23%

香港多區抗議　防暴警「對天橋射」女記者手臂中催淚彈！

陸科學家首次發現　琥珀中2200萬年前「真蝦」形態超清晰

香港悼念周梓樂　旺角示威者凌晨「堵路燒電箱」警再發催淚彈驅離

修訂《逃犯條例》時推撞建制派　港警再拘捕3名立法會議員

進博會／醫美級保濕力發燒！　閉幕日「東森自然美」訂單連發

趁工作人員不在　狒狒「拿起手機戳戳戳」網購商品全下單

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

認愛15年女友！李國毅讚週刊拍得好　成家「看心情」：不會在半夜官宣！

韋喆深情嗓音「獻唱給媽媽」泛淚　蕭敬騰非常喜歡：你就是國際巨星！

香港商場內混亂　便衣警、被捕黑衣人「滿頭是血」多人被抓

華聞快遞／電商直播帶貨助清河羊絨產業發展　網路店鋪達3.5萬家

女婿裸上身「床上激戰」岳母　女兒房內淡定錄影...小孩狂哭：爸媽！

第二屆進博會意向成交711.3億美元　較首屆增23%

香港多區抗議　防暴警「對天橋射」女記者手臂中催淚彈！

陸科學家首次發現　琥珀中2200萬年前「真蝦」形態超清晰

香港悼念周梓樂　旺角示威者凌晨「堵路燒電箱」警再發催淚彈驅離

修訂《逃犯條例》時推撞建制派　港警再拘捕3名立法會議員

進博會／醫美級保濕力發燒！　閉幕日「東森自然美」訂單連發

趁工作人員不在　狒狒「拿起手機戳戳戳」網購商品全下單

中職／實現在兒子面前開轟願望　張泰山兒子：我會太大聲嗎

皮卡丘軍團現身信義區！　寶可夢遊行連3天...還有超嗨150人對戰大會

水豚君「後腿飄逸延伸」越看越眼熟　網笑噴：舞龍舞獅？

李維維「一直請吃飯」累了！　談姊弟戀受傷…不敢再說「年齡不是問題」

教部砸1億補助大學生租社會住宅　高教工會：杯水車薪

台東環保局結合社區推動降溫　企業捐AI機器人

美國前1%超級富豪太有錢！　資產加總將超越中產階級和中上層階級

假抽潔牙骨偷「比中指」！　餓法鬥「直接咬下去」網笑噴：活該XD

桃園藍軍志工團後援會成立　吳敦義：贏回執政拚經濟過好日子

普通花束早就看膩了　韓國巨無霸玫瑰，耍浪漫一朵就夠

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

醫院「沒床位」拒收！孕婦走廊流血苦等...5日過世

9歲童當街遭毆慘死！母親哄遺照睡覺

NBA觀眾穿「青天白日滿地紅」騰訊秒停播

狠母從13樓丟下　女嬰拖著臍帶慘死

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

機師「正妹女友」坐駕駛艙！「換頭人舊照」流出

老公倒垃圾「十幾萬元寶貝」全丟光

2正妹網咖激戰！蹦出「渾圓雪乳」

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

他眼睛乾澀求醫　睫毛上20多隻「白胖蟲」

更多熱門

相關新聞

香港多區抗議　女記者手臂中催淚彈

香港多區抗議　女記者手臂中催淚彈

香港科大生周梓樂墜樓不治，傳聞有少女遭警察性侵懷孕後墮胎，再度讓香港民眾不滿情緒飆升，有香港網友號召今（10）日在多區發起「八區開花」、「和你Shop」示威行動，又呼籲大家響應明早的「黎明行動」。

港警再拘捕3名立法會議員

港警再拘捕3名立法會議員

港警嗆民眾「來單挑啊！」

港警嗆民眾「來單挑啊！」

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

日皇即位遊行明登場　禁令看這邊

日皇即位遊行明登場　禁令看這邊

關鍵字：

香港反送中逃犯條例粵港澳要聞遊行罷工

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

淡水女遭廂型車輾斃　目擊男：伊尬告軌

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面