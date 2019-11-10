香港商場內混亂　便衣警、被捕黑衣人「滿頭是血」多人被抓

▲香港「和你shop」活動，示威者於多個商場集合，有被捕人是滿頭是血。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

科大生周梓樂墮樓不治、並傳出有少女疑遭警強姦成孕需墮胎消息，令警民衝突升溫。有網民號召今日（10日）在荃灣、沙田、九龍塘、坑口、中環、銅鑼灣，進行「和你shop」行動，以配合翌日（11日）「強制罷工」行動，強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。

【16:40】有便衣警員在美心集團旗下的千両外拘捕黑衣人士，其後被市民包圍，有市民向便衣警員投擲雜物，有便衣警受傷流血。

有市民及記者要求警員出示委任證，有警員拒絕，又指「呢個時候唔需要」。其後大批防暴警察進入商場範圍，有穿黑衣示威者被捕後受傷，頭破血流。





【16:35】便衣警拘捕行動惹來在場人士鼓噪，混亂間有人向便衣警掟雜物，並衝前「搶犯」，混亂間再有人被捕。

【16:33】又一城商場內，數名便衣警持棍拘捕數人，引來圍者不滿。

【16:23】約十多名防暴警員於觀塘站內駐守，再多兩名青年遭截查。

【16:11】在又一城外，指罵警員的黑衣男子被警方要求查身份證，男子全程舉著手機拍攝過程。防暴警察完成截查後放行，但同時引來多名市民包圍。有警員不耐煩地說「驚咪走囉」，引起在場人士不滿，其後警員又籲市民互相尊重。

▲便衣警又一城內拘數人，示威者攻擊追打。

【16:09】在觀塘APM，有身穿白衣、手持飲品的戴黑色口罩少年，被在場防暴警要求搜身。該名少年其後獲放行，他表示自己只有14歲，警方向他指因為戴口罩，故要截查他。記者事後向在場警員詢問，為何沒有佩戴顯示行動呼號的白卡時，有防暴警員直言不知所為何物。

【16:05】在崇光百貨，在4樓與保安理論的人群拉隊在各樓層巡行，沿路高呼「五大訴求、缺一不可」。他們表示要一同前往10樓買濾水器，有人稱「我要買德國寶，肥媽代言嗰隻。」

【16:03】在又一城外，一名黑衣市民與警方爭執，指警方阻塞街道，又批評警方「不讀書」。警方指對方為「曱甴」，該黑衣市民要求警方出示委任證，警員則指沒執行警權。

【15:59】在觀塘站，有約11名防暴警員於A2出口駐守，大部分警員蒙面，未見有展示「白卡」或委任證。而旁邊的APM商場，仍繼續營業。

【15:46】銅鑼灣崇光百貨四樓有人與職員理論，戴黑色口罩的情侶李先生和陳小姐表示，上電梯時遭一名自稱是崇光百貨職員的藍衣女子推撞，李先生打算舉機拍攝該籃衣女樣貌時，對方意圖搶去他的手機。眾人打算與藍衣女理論，一名白衣保安員推開情侶，帶走藍衣女。

現場10多人包圍白衣保安理論，其後有身穿西裝的保安人員出面向眾人道歉，惟現場人士不接受，要求藍衣女出面道歉，雙方在4樓僵持，通道非常擠擁。崇光百貨暫停3樓往4樓.、4樓和5樓的扶手電梯。百貨公司廣播，關閉4樓舊翼。崇光百貨本周是「感謝祭」，場內仍有大批市民購物。

▲防暴警在銅鑼灣時代廣場外嚴防。

【15:25】在銅鑼灣時代廣場外，大批防暴警察在場嚴防及巡邏。

【15:17】防暴警察在又一城近達之路出入口戒備。

【15:05】又一城商場內多間美心集團旗下食肆已關門，包括星巴克、千両、EXP等。

▲大批防暴警在銅鑼灣截查並帶走一名年輕人。



【14:45】在又一城商場中庭，有數十名市民分布不同樓層高叫口號。

【14:40】約30名防暴警察在九龍塘站、近又一城出入口戒備，大部分人蒙面並持圓盾。而又一城商場其中一個入口外有10多名防暴警戒備。。

【14:26】在銅鑼灣時代廣場，防暴警包圍少年搜身期間，一名在人群後方的戴藍帽口罩中年男子被警方警告「唔好再嘈」，其後有警員衝出來將男子拉走，要求檢查他身分證。行動引起現場圍觀市民極度不滿，紛紛向警員叫駡。而該名被搜身的少年其後被帶走上警車，未知干犯何事。

【14:22】在九龍塘又一城，有零散穿黑衣、戴口罩的人在商場內徘徊，美心旗下的八月花已關閉落閘，另外有示威者在其另一美心旗下食肆simplylife噴漆，寫上「藍店」、「奶共」等字句。Simplylife職員表示停止接待顧客，待餐廳內食客完成用餐後，便提早暫停營業。而商場其他商店則繼續營業。

【14:20】一批防暴警察在時代廣場外巡邏，引來在場市民及遊客注目。一名黑衣年輕人被10名防暴警員，帶到時代廣場角落搜身。

【13:53】網民在社交平台號召發起「和你shop」行動，呼籲參與者下午2點於時代廣場集合。時代廣場外有10多名帶口罩、穿黑白衣飾的人士聚集，期間有人以手機播放「願榮光歸香港」，現場氣氛平靜。

【13:01】 觀塘站A1出口暫時關閉，港鐵呼籲乘客使用A2出口。APM商場職員表示，尚未收到提早關門的通知。現場未見有大量人潮聚集，只有零星戴口罩市民。

【12:30】 中午時分，銅鑼灣未見有人潮聚集，街上亦不見警車或警員蹤影；而崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均照常營業。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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