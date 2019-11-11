吃鮪魚蛋餅！他拉出一根「新鮮保證」嘔翻　網傻喊扯：細菌很多

▲原PO在蛋餅裡吃到羽毛 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友今日吃早餐時，發現蛋餅裡竟藏了一根禽類的羽毛，嚇得他差點把咖啡吐出來。網友們看了之後除了表示噁心，但也有一派人笑說這是「新鮮保證」，「雞蛋是新鮮剛產的」、「品質保證」。

「看看有誰的早餐內容物比我還誇張......。」一名網友11日早上在臉書「爆廢公社二館」中貼出2張照片，原來他一大早買了鮪魚蛋餅當早餐，吃到一半時發現裡頭有異物，拉出一看讓他秒作嘔。

請繼續往下閱讀...

原來蛋餅裡竟夾帶了一大根羽毛，推測應為雞毛，上面還纏了蛋餅，遠看一絲絲的細毛還讓人以為是魷魚絲。原PO事後雖說當下差點把咖啡吐出來，但隨後又笑稱下班要趕快去買張樂透，看能不能中大獎。

貼文一出，有網友反而開玩笑說，這樣代表店家用的是真材實料，「這表示雞是現宰的，很新鮮」、「雞蛋是新鮮剛產的」、「真的雞蛋，品質保證」、「表示正牌非山寨」、「我以為是羽毛球的羽毛」、「魷魚絲，海味哦」。

不過也有其他網友覺得噁心，「羽毛也太扯了吧」、「雞仔蛋的概念嗎」、「好噁心」、「+1我也吃過......」、「說實在的有這個我應該吃不下去了，雞毛細菌很多」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►美麗最大的秘密，就是買進來變美麗！

