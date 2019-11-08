屁孩偷拿阿嬤手機玩...他出大招「真的鎖了」！　嬤崩潰網笑慘：鑰匙藏好

▲屁孩一直偷拿手機，哥哥出奇招。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏 /綜合報導

小朋友擅自拿阿嬤的手機玩，設密碼阿嬤又會被套話，到底該怎麼辦？一名女網友就分享哥哥想出的奇招，直接在手機套上加裝鎖頭惡整小孩一波，讓2千多人笑慘表示「阿嬤無辜啊」、「有創意，學起來」。

「笑死我了！」一名女網友日前在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示由於家裡的小屁孩常常沒有經過同意，就拿阿嬤（原PO媽媽）的手機來玩，哥哥靈機一動，就真的把手機「鎖」起來了！

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只見原PO哥哥拿了一個金屬鎖頭鎖在手機套上，直接隔絕小屁孩，連螢幕都碰不到。然而此舉也讓媽媽崩潰表示，「你這樣鎖起來，我是要怎麼用！」天才方法笑噴網友。

▲真的「鎖」起來了 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過也有人表示不必這麼麻煩，「不是有臉孔辨識嗎」、「有密碼鎖啊」、「會不會直接拆殼」，但原PO表示這只是要整整小孩而已，況且他們應該還沒大膽到去破壞阿嬤的手機殼。

其他人則是笑說要學起來，「結果每次接電話都來不及，還在開鎖」、「鑰匙要藏好喔」、「這招好有創意，我以後也要這樣」、「阿嬤是無辜的啦」、「防君子不防小人啦」、「阿嬤要接電話還會找不到鑰匙，找到鑰匙對方就掛斷了，每通電話阿嬤都要回撥，很傷荷包」。

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