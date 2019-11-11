孩子哭鬧就播動畫片！3歲童狂盯手機「視力剩0.2」…醫嘆：只能戴小眼鏡了

▲女童時常盯著手機，小小年紀就必須戴眼鏡拯救視力。（圖／達志示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名3歲女孩童童因為時常盯著手機的關係，沒想到在幼稚園體檢中被發現「視力只剩0.2」。醫師表示，因為孩子平時主要和爺爺奶奶一起生活，每當哭鬧的時候，老人家就會用手機放動畫片給她看，導致童童不得不戴上「小眼鏡」矯正視力。他也提醒，孩子過早近視的現象越來越常見，家長應該加以預防。

據《武漢晨報》報導，家住湖北省武漢市的3歲童童，因為精力旺盛、活潑好動，讓照顧她生活的爺爺奶奶時常感到力不從心；老人家後來發現，如果孩子哭鬧的話，只要用手機播放卡通，孩子就會立刻安靜下來，也因為這樣，智慧型手機成了帶小孩的好工具。

▼許多家長會給孩子手機，藉此換取自由，不過孩子視力卻也間接受損。（示意圖／CFP，下同）

今（2019）年9月的時候，童童準備進入幼稚園學習，不料在入園體檢中被診出視力只剩0.2，讓家長十分錯愕。武漢艾格眼科醫院醫師金小琴表示，兒童視力發育會經過生理性遠視、正視、近視三個階段，一般情況下，新生兒眼軸較短，雙眼處於遠視狀態﹔隨著生長發育，眼軸大小逐漸接近成人水準，這種生理性遠視基本消失﹔此後，若用眼習慣不良，就會漸漸發展為近視。

她也指，每個孩子都有「遠視儲備」，就像銀行卡裡的餘額一樣，如果這個餘額早早透支完了，孩子就會過早發生近視，「3歲兒童應該有200至250度的遠視儲備，8歲兒童應有150度左右的遠視儲備；只要密切關注孩子這一指標，即可粗略評估出近視何時到來，以及近視的嚴重程度。」

醫師最後說，童童最終只能倚靠配戴小眼鏡來矯正視力，家長應該隨時留意孩子用眼狀況，如果近視情形沒有好好掌控，就有機會發展成高度近視，間接引起視網膜變性、視網膜剝離、視網膜裂孔、黃斑部退化、白內障、青光眼等眼睛併發症，嚴重的話恐怕要開刀治療，甚至可能失明。

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