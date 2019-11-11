有密碼有指紋有face ID！他好奇「撿到手機=沒用？」　網一票認同：少惹事

▲原PO認為，現在撿到別人掉的手機已經沒用了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在手機被撿到是不是沒用了？」一名網友在論壇好奇發問，說現在這個時代，就算撿到手機也無法破解密碼，所以感覺賣不掉、店家也不敢收，想知道「現在撿到手機=沒用」的認知正不正確。網友就紛紛留言熱論，「有密碼有指紋有face id，要破解太難」、「怕的要死，現在什麼都能告，還是少惹事。」

這位網友在《Mobile01》貼文「現在手機被撿到是不是沒用了？」說他已經在公共場合看過很多次有人掉手機，但卻沒人想撿的情況，「一般人通常無法破解密碼，因此也賣不掉，店家也不敢收」，認為應該只有會拆解手機的人，才會把手機撿去當零件機，「請問各位我的認知正確嗎？謝謝」。

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▲現在手機都會設密碼、指紋解鎖等等，想解鎖沒那麼容易。（示意圖／記者何文君攝）

看到貼文後，不少人都直呼怕麻煩，「若對方有報案，當你發話時，被警察鎖定抓到，可能被告偷竊或侵佔，撿到最好送警察局……店家也怕被告收受贓物罪」、「保留手機的IMEI碼（通常外盒上有標示），報案時登錄手機IMEI碼……只要對方用自己sim卡登入行動業者系統，IMEI+sim卡機碼就會記錄在系統業者那邊……就有觸犯竊盜或侵占的刑事相關法律。」

有網友則是認同原PO的看法，「+1，真的很麻煩，拿去電信商也不願意幫忙處理。真的只能視而不見」、「我也撿過，超浪費時間，不留資料還不讓走，而且警察做筆錄的時候一副不耐煩，感覺撿到東西拿去警察局像是在給們添麻煩，心得就是千萬不要撿，也不要送警局。而且失主也不會感激你。」

雖然有人表示，撿到的手機也可以破解，還提供iOS和Android的刷系統方法，但許多網友都認為，撿了有機會吃上官司，就算真的是好心想幫忙送警局，還是有可能會被告，多一事不如少一事，結論就是不要撿真的比較好，「我鄰居就是這樣被告上法庭，撿到手機時，正好要趕去醫院探望家人病情，探視完後，才送警，對方堅持要告。」

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