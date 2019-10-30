北市未破重大殺人案「6冤靈哀鳴」　市刑大：那是殺人未遂案

▲媒體報導「6件殺人案未破」6冤靈哀鳴，刑大則澄清為殺人未遂未有死亡情事。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市20年來未偵破重大刑案達510件，但多數發生在2010年前，自從錄影監視系統完備後，大幅降低未破重大刑案，但對此北市警局長陳嘉昌仍要求先前未破重大刑案進行列管，並重啟「冷案調查」進行分析。有媒體報導指出，北市目前仍有「6件殺人案未破」，直言破案神器破功，北市6冤靈哀鳴，但刑大則強調，這6件案件均為殺人未遂，所以並未有當事人死亡，針對未破重大刑案也將加強查緝。

警方強調，2010年8月迄今未破重大刑案25件，其中未破故意殺人達6件，但均為殺人未遂之案件，且當事人也並未死亡，但警方仍棄而不捨針對未破重大案件「重啟冷案調查」，以其蒐集更多線索檢視偵破之可能性。

警方指出，從2014年12月25日後，未破重大刑案為1件，且針對此也由市長柯文哲固定召開主持治安會報，且警察局逐案檢討列管警察局針對未破重大案件，固定於週報、刑事工作檢討會報檢討管控。

北市警局強調，510件未破重大刑案多發生在2010年之前，而因錄影監視系統日漸完備後，未破重大刑案比例已經大幅減少，且北市警局也針對20年來未破重大刑案逐案檢討是否有偵破可能性。

目前也「重啟冷案調查」，指定專門刑事人員負責，調閱相關卷宗分析案情，其中也包括發生於2003年間，大同區發生之故意殺人的未破重大刑案進行多次專案會議，希望透過刑事單位的偵查經驗能有重大突破。

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