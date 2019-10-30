前夫到處亂搞！怨婦約砲剪斷他命根子丟馬桶：我得不到別人也別想

▲黎姓女子因不滿前夫好吃懶做，到處背著她偷吃，氣得拿預藏剪刀將前夫生殖器一刀兩斷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

黎姓女子因不滿陳姓前夫好吃懶做，成天喝酒賭博靠她養，在雙方協議離婚後的第2天晚上，趁與陳男親熱之際，拿出預藏在床下的剪刀，當場剪下他的生殖器扔進馬桶沖掉，隨後還拿出鹽酸繼續攻擊。陳男嚇得趕緊報警，黎女到案表示自己沒有殺人意圖，但檢方認為她的行為有預謀殺人犯意，依殺人罪嫌將她起訴。

黎女和陳男各自有過一段婚姻，也都各有子女，2人再婚後就沒有和子女同住，陳男平時靠打零工維生，經常喝酒、賭博，家庭經濟全靠黎女在科技廠上班及兼差清潔工作的薪水支撐，因此當黎女發現陳男不知感恩，成天不好好工作還背著她到處玩女人後，氣得下定決心與陳男離婚。

雙方7月22日離婚後，黎女因氣不過陳男過去的種種行徑決心報復，7月24日晚間打電話藉口要和陳男發生關係，趁雙方魚水交歡之際，拿出預藏的剪刀，毫不留情一刀剪下陳男的生殖器，扔進馬桶沖掉，隨後還拿出鹽酸往他身上潑，嚇得陳男立馬逃進廁所報警，所幸送醫後並沒有生命危險，但經醫生診斷確定已無法恢復生育功能。

黎女到案時稱自己沒有殺人意圖，還激動表示「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」但檢方調查後認為，黎女不僅預藏剪刀朝下體攻擊，還拿出會致人毀容的鹽酸攻擊，明顯有殺人犯意，全案最終依殺人未遂罪將黎女起訴。

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