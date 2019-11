買車要排15年…帶女兒塞美軍「後車廂」越柏林圍牆　東德父：沒人可相信

▲東、西德警察交換鮮花。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

1989年11月9日,象徵著冷戰標誌的「柏林圍牆」倒塌,數萬名東德民眾奔向西柏林,準備展開新的生活。但這樣的自由空氣得來不易,就在圍牆倒塌前3個月,長期被東德秘密警察監控的斯皮茲納(Hans-Peter Spitzner),決定帶著年僅7歲的女兒,躲進美國士兵的後車廂,準備逃往西德。

回憶起在東德的日子,斯皮茲納說,因為他常常在公開場合仗義執言,不肯接受國家給予的教育,所以他長久以來都被安全部(MfS)註記在監視名單上,「在生活的任何層面,你都不知道可以相信誰。」當時東德實行共產制度,國家的糧食配給也越來越緊縮,生活變得更困難,「食物根本不夠,買輛新車要等15年,更別說安裝家用電話要等上20年。」

