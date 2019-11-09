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買車要排15年…帶女兒塞美軍「後車廂」越柏林圍牆　東德父：沒人可相信

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▲▼柏林圍牆倒塌30周年。東、西德警察交換鮮花。（圖／達志影像／美聯社）

▲東、西德警察交換鮮花。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

1989年11月9日，象徵著冷戰標誌的「柏林圍牆」倒塌，數萬名東德民眾奔向西柏林，準備展開新的生活。但這樣的自由空氣得來不易，就在圍牆倒塌前3個月，長期被東德秘密警察監控的斯皮茲納（Hans-Peter Spitzner），決定帶著年僅7歲的女兒，躲進美國士兵的後車廂，準備逃往西德。

回憶起在東德的日子，斯皮茲納說，因為他常常在公開場合仗義執言，不肯接受國家給予的教育，所以他長久以來都被安全部（MfS）註記在監視名單上，「在生活的任何層面，你都不知道可以相信誰。」當時東德實行共產制度，國家的糧食配給也越來越緊縮，生活變得更困難，「食物根本不夠，買輛新車要等15年，更別說安裝家用電話要等上20年。」

某天，因為斯皮茲納拒絕參與工會集體舞弊，遭陷害後輩祕密警察逮捕，這樣的恐懼讓他決定一定要逃離。斯皮茲納說，「我還記得偵訊室的燈打在我臉上的情況，這個賭注非常瘋狂，但除此之外沒有其他方法了，我無法帶著女兒繼續在東德生活。」當時祕密警察甚至撕下他的衣服，讓軍犬反覆聞嗅，以便未來方便追蹤。

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。柏林東德邊境開放後，德國人在布蘭登堡門附近敲毀柏林圍牆的一部分。（圖／路透）

▲柏林東德邊境開放後，民眾在布蘭登堡門附近敲毀柏林圍牆的一部分。（圖／路透）

當時東德人民若要出國，必須提出申請，請只能「單獨前往」，其他人必須待在東德作為「人質」。所以斯皮茲納認為，當他的妻子英格麗（Ingrid）去奧地利探訪親戚時，就是最好的逃跑機會，「兩個人的風險應該比三個人低很多。」斯皮茲納也打聽到，國外士兵進出檢查哨時，不用接受嚴格的盤查，所以他就帶著7歲大的女兒佩姬（Peggy），在東柏林四處攔下外國士兵，大膽詢問是否願意幫忙。

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。（圖／路透）

▲東德民眾穿過檢查哨進入西德。（圖／路透）

「在東德就像生活在一座大型監獄哩，逃跑固然危險，但我們已經沒有希望了。」斯皮茲納只有3天的時間，在這短短的時間內，他問了數十位來自美國、法國、英國的士兵，但全都被拒絕，就在他準備放棄之際，遇到了美國士兵尤里（Erik Yaw）。尤里回憶當時狀況表示，「他是第一個主動跟我打招呼的人，這裡的人都很冷漠。」

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。柏林圍牆紀念館外掛著犧牲者的照片。（圖／路透）

▲柏林圍牆紀念館外掛著犧牲者的照片。（圖／路透）

尤里聽完斯皮茲納的要求後，只猶豫了大約一分鐘，就決定出手幫忙。他說，「當時我的腦海就像重播了一次又一次的電影，我也意識到我生在自由的國度有多幸運，也許我會被趕出軍隊、抓去坐牢，甚至不知道能不能相信他，但我當下只知道，我必須幫助他。」

當時．斯皮茲納和佩姬一起躲進尤里的後車廂，準備通過檢查哨。斯皮茲納說，「我腦海開始跑出各種想法，佩姬會不會突然哭？守衛會打開車廂嗎？尤里不會出賣我們嗎？」所幸，當車廂再次打開後，迎接他的是西柏林的自由空氣。

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就在斯皮茲納逃到西柏林後3個月，柏林圍牆終於倒塌，「我們全家互相擁抱，又哭又笑。」斯皮茲納說，「我從來沒有後悔冒這個險，我也很開心沒有人需要做跟我一樣的事，沒有人需要感到害怕，我們都是自由的。」

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