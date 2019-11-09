柏林圍牆5大迷思！矗立近30年的「不是一道牆」、會倒全因他搞錯

▲1989年11月9日當晚，西柏林人幫助東柏林人爬過圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

30年前的11月9日，分隔東西兩德的柏林圍牆在民眾抗議的壓力下，被迫開放，象徵著分割東西歐的鐵幕也隨之倒塌，更為後續東德共產黨的統治結束、兩德統一鋪路。30年後的今日，柏林圍牆的歷史已逐漸被淡忘，更多了許多誤解於迷思。《華爾街郵報》就整理了世人對柏林圍牆的五大迷思與誤解，一次釐清。



1. 柏林圍牆是「一道牆」



雖然普遍通稱「柏林圍牆」，但技術上來說，分隔東西柏林的是兩道牆壁，兩者之間大約相隔160碼（約146.3公尺），在這中間的地區被稱為「死亡地帶」，備有警衛塔，繩索、阻礙車輛通行的障礙物，更鋪上細沙以便追蹤逃亡者，守衛的士兵也被賦予武裝射擊的權力，允許對非法越境者開槍。

1961至1989年期間，大約有5000人試圖翻牆逃離，方法有千百種，包含躲在西德人駕駛的車輛中、搭乘熱氣球飛越、穿越西柏林人在牆下挖的隧道、或是游過流向西柏林的運河。截至2009年的統計，被槍殺人數約在136人至245人之間，但無法得知確切的死亡人數。

▲柏林圍牆紀念館外掛著犧牲者的照片。（圖／路透）



2. 興建柏林圍牆是蘇聯於冷戰時期的關鍵一步



1952年，蘇聯關閉了東西德的邊境，但當時柏林仍被美國、蘇聯、英國與法國共同管理，因此邊界並沒有關閉，變成東德人前往西德的入口。當時的東德領導人烏布利希（Walter Ulbricht）希望能將這個「入口」關起來，但是當時蘇聯政權認為，關閉柏林邊界一舉會讓他們看起來「很殘酷」，而且技術上根本不可能做到。



接下來的8年，烏布利希不斷與當時的蘇聯最高領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）協商，期間更偷偷地儲備蓋圍牆的材料，還組成了秘密工作小組，計畫如何關閉街道、鐵路以及地鐵。直到1960年，赫魯雪夫終於允許烏布利希封閉邊界，由於先前的「準備」，圍牆迅速建好，赫魯雪夫對此感到非常驚訝。



3. 美國前總統雷根協助「推倒圍牆」

1987年6月12日，美國總統雷根 （Ronald Reagan）在柏林布蘭登堡門（Brandenburger Tor）發表了著名演說「推倒這堵牆！」（Tear down this wall!），他在演說中呼籲「戈巴契夫先生，推倒這堵牆吧！」，普遍被美國人視為推動了兩年後的「柏林圍牆倒塌」。報導分析，事實上，戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在蘇聯內部所做的改革才是圍牆倒塌的推手，遠比雷根的演講重要。

▲美國總統雷根在布蘭登堡門發表了著名演說「推倒這堵牆！」。（圖／達志影像／美聯社）

而「柏林圍牆倒塌」事實上原本也是個錯誤，1989年的11月9日當天，東德政府開放人民可以無需重大理由就獲得通往西德的旅遊簽證，但卻沒有特別說取得簽證要多久，當時的東德統一社會黨官員沙博夫斯基（Günter Schabowski）因為錯過了許多會議，在記者追問「新法律要多久才生效」時，他回答「立刻！沒有遲疑！」。

沙博夫斯基當時指的是頒發旅遊簽證的程序立即開始，但卻被人民誤解為「可以立即越過邊境」，幾小時候，東柏林人群聚在圍牆的檢查哨外，伯恩霍爾默街（Bornholmer Street）檢查站主任傑格（Harald Jaeger）面對憤怒的群眾，不斷打電話請示上級，他最終在晚間11點半放棄，直接允許人民通過，其他檢查站也效法。

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4. 柏林圍牆於「1989年11月9日」倒塌

事實上，雖然當晚有不少人從圍牆敲下幾塊碎片帶走，但圍牆整體仍未被破壞，後世仍普遍將此事件稱作「柏林圍牆倒塌」。圍牆的拆除作業直到1990年夏天才正式展開，並花了2年的時間拆除柏林的邊界牆，直到東西德邊境完全拆除，已經過了4年，至今，仍有數百顆還沒被發現的地雷藏在這一帶。

▲德國民眾於布蘭登堡門附近敲毀部分柏林圍牆。（圖／路透）

5. 如同世界各國一般，德國人也歡慶「柏林圍牆倒塌」

事實上，德國人對於這段歷史有著矛盾情緒，畢竟這道牆象徵著人民自相殘殺，且對於東德人來說，兩德統一伴隨而來的是更多挑戰，包含90年代的高失業率。

另一個複雜的歷史因素為，1938年的11月9日正是「碎玻璃之夜」（Night of Broken Glass或是德語「Kristallnacht」），當晚，納粹黨員與黨衛隊襲擊德國全境的猶太人，包含商店與教堂，普遍被視為對猶太人有組織屠殺的開端。

直到20年後，「柏林圍牆倒塌」才逐漸成為德國人心中的正面記憶。今年，為慶祝柏林圍牆倒塌30周年，德國政府規劃了一系列的活動，包含7個露天展覽、布蘭登堡門的大型音樂會，多項遍布全市的裝置藝術，以及各種歷史之旅等等。





▲波茨坦廣場的柏林圍牆遺址。（圖／路透）