仙姑上身看穿陰陽界！桃園「通靈女檢察官」破墜樓死案　一開口同仁背超涼

圖文／鏡週刊

挾著第一季熱度、日前開播的電視劇《通靈少女2》，再度引發戲迷熱議，但在現實世界裡，桃園地檢署也有位被稱為「仙姑」的女檢察官，自稱具通靈能力、看得見靈魂的她多次告訴同仁「背後有人跟著」，讓其他檢察官懷疑地檢署有鬼。

最勁爆的是，她連辦案或相驗遺體也能感應磁場，感受到死者傳遞訊息，還因此偵破一起吸毒墜樓命案，宛如「通靈女檢」，引起司法圈議論。

桃檢仙姑 林欣怡 家庭：已婚

學歷：輔大法律系

現職：桃園地檢署檢察官

註：司訓所54期結業

10月6日，《通靈少女2》開播，敘述具有靈異體質的高中生謝雅真（郭書瑤飾演）白天上課，晚上在宮廟當仙姑，靠著通靈起乩的超能力，為信眾解惑，年紀輕輕的她，扮演陰陽兩界的溝通橋梁，因此看盡人生百態。

巧合的是，桃園地檢署也有一位被稱為「仙姑」的女檢察官林欣怡，自稱擁有通靈體質的她，不但能感應到死者傳遞的訊息，還能居中穿針引線，協助死者家屬問事，不僅震驚案件當事人，司法圈對此也議論紛紛。

擁陰陽眼 地檢署見鬼魂

這名女檢察官據說擁有陰陽眼，能見到死者的魂魄，偶爾還會提醒剛相驗完遺體的檢察官同仁，「死者的靈魂已跟回地檢署」，一句話聽得讓人背脊發涼，有時同仁背後明明沒人，女檢卻稱「有人跟著」，讓檢察官懷疑地檢署是否真的有鬼。

但最讓同事感到神奇的是，現為緝毒組檢察官的林欣怡，竟靠感應偵破一起墜樓命案。案件偵辦時，她覺得死因有外力介入，而非外界以為的單純自殺，為了追出真相，她到現場模擬時，還刻意站到頂樓最高處、即死者生前墜樓的位置，最後感應到是毒品釀禍，進而將幕後供毒者全數繩之以法。

不僅如此，有次她到殯儀館相驗一名老翁大體，家屬們為了死者的後事大吵，就在二邊意見不合、鬧得不可開交之際，她突然拍桌怒斥：「不要再吵了，阿公在旁邊看著你們。」家屬一聽全楞住，不但乖乖閉嘴，還頻頻追問「阿公還有沒有說什麼？」

此外，一位檢察官同事有次偵辦一起溺斃案件，解剖後發現死者胃部有大量安眠藥，懷疑死者因毒品糾紛，生前遭強灌藥物再被丟進池塘溺死，全案朝他殺方向偵辦。由於現場位處荒郊野外，沒有目擊者及監視器，案情陷入膠著，檢方只好死馬當活馬醫，在沒有告知任何案情的情況下，請女檢發功感應提示偵辦方向，只見她隨手摸了摸卷宗，沉默片刻後回說：「死者說他很感謝你們這麼努力調查死因，但他不願追究了。」讓辦案人員不寒而慄。

預言命案 同仁們也稱奇

知情人士說，該名女檢還有感應預知的本事，有一回她神祕兮兮地打電話到法警室說：「你們轉告今天的外勤檢察官，今天相驗會有一個小孩子。」果然當天警方回報一起兒童意外死亡，神準命中的預言，讓同仁嘖嘖稱奇。

更玄的是，桃檢之前有一名檢察官意外過世，不久後該名女檢在地檢署說「學長回來了」，甚至提到學長託她向另名男檢察官交代一些案件的後續事項，讓該名男檢察官相當訝異，因為她所說的事項，只有他跟剛過世的檢察官二人知道。

由於通靈女檢的言行異於一般檢察官，讓不信鬼神的檢察官倍感困擾，署內更盛傳她曾在書類寫了「死者證稱」等語，後來還被主任要求修改，加上她開庭時有別於檢察官高高在上、坐在檢察官席問案，為了感應，她常坐在被告或證人旁問筆錄，曾引起對造當事人不滿，質疑檢察官偏袒，議論之聲四起。

桃檢新樓 直指有髒東西

此外，桃檢日前剛搬遷到新完工的大樓，很多檢察官還沒進駐前，新的地檢署顯得空蕩，仙姑卻跟一位正準備搬到新辦公室的女檢察官說：「學姐，我去幫妳看過了，裡面還有好幾個人在那裡，要請他們離開。」讓該名不信鬼神之說的女檢氣炸。

巧合的是，仙姑曾指桃檢新大樓的5樓南側廁所有很多「髒東西」，偏偏辦公室靠近該區域的一名主任檢察官後來出車禍，另名檢察官因眼疾開刀住院，有同仁為此還擺了屏風擋煞；就連辦公室冷氣機發出聲響，女檢也稱是「新舊大樓的髒東西在打架」，聽得眾人一頭霧水。

靈界之說 李嗣涔有研究

知情人士說，檢察界有靈異體質的不只該名女檢，國內唯二具有亞太洗錢防制評鑑專家資格的新生代檢察官蔡佩玲，不但協助台灣順利通過今年的亞太防制洗錢組織評鑑，還曾協辦轟動社會的鹽奶殺嬰案。

九年前蔡佩玲在桃檢偵辦中壢陳姓角頭家打死女兒一案，案情一度膠著時，她卻連日在夢境中出現角頭埋屍的鐵皮屋現場，最後突破角頭心防，撬開水泥地挖出屍體，讓案情真相大白。

也有檢察官雖然沒有靈異體質，卻遇上科學無法解釋的現象，例如遭判無期徒刑定讞的男子張鶴齡，13年前用乙醚迷昏妻女後殺害，過程中還用手機即時傳送「殺人實況」的聲音給情婦聽，手段至為凶殘，起訴他的檢察官林宏松在偵辦時，不知何故從一大堆案卷中聞到陣陣香水味，直覺死者應該不是自殺，解剖後，果然在死者體內驗出有乙醚成分。

後來林宏松率警員重回命案現場勘驗，一進門就感到寒風陣陣，檢警回家後還連拉三天肚子，當他訊問此案到半夜，清晨回家補眠時，突然聽到有女子喊叫：「起床！」當他驚醒後，刑事局就來電告知「凶嫌已承認殺人！」

擁有美國史丹福大學電機工程博士的台大前校長李嗣涔，進行十多年的特異功能研究，認為人類所處的時空之外，有所謂的「信息場」存在，意即俗稱的「靈界」，這些超自然現象，也可解釋神佛存在。

不過，辦案講求證據，檢警查案難免遇上瓶頸，求神問卜只能做為參考，法網恢恢，疏而不漏，冥冥中自有定數，切勿心存僥倖犯罪。

回應 桃檢：依卷證認定事實 桃園地檢署表示，不論檢察官林欣怡是否真的具備特殊體質得以通靈感應，檢察官偵辦刑事案件，最終仍必須依據卷證資料來認定事實，力求勿枉勿縱，實現公平正義。



更多鏡週刊報導

【全文】3千名酒駕運將趴趴走 計程車禁業修法爆漏洞

【全文】坐監性需求權遭否決 死囚破天荒獲准蓄長髮

【全文】隱匿群聚感染 禾馨月子中心陷40嬰染病風險

►周末限時超殺價，必收小棕瓶買起來～

►滑新聞還能先知道「瘋狂購物節」優惠！