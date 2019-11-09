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台中3屍母子曾演鄉土劇！廖峻之子看新聞嚇傻…悲痛發文「抱過雙胞胎兄弟」

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▲▼悲慘少婦「21歲產女」遇家暴！離婚做八大　遭初戀男友掐死。（圖／東森新聞）

▲陳女先前遭前夫家暴，與初戀男友復合，沒想到竟然被掐死。（圖／東森新聞）

記者柯振中／台中報導

台中日前發生一起母子雙胞胎3屍命案，犯案的同居男友在網咖落網，認罪後被移送地檢。30歲的死者陳姓女子隨後被發現，日前曾演過本土劇；曾演出該齣本土劇的藝人錦德指出，自己曾抱過這對去世的雙胞胎兄弟，看到新聞的當下感到相當痛心，「只願他們到一個無憂無慮的地方，永遠在一起。」

這起事件震驚台灣社會，死者陳女與犯嫌陳男先前曾短暫交往，兩人分手後曾嫁給田姓前夫，不過婚後遭到田姓前夫家暴，因此去年8月協議離婚。

陳女離婚後，又與陳男再續前緣，但因為陳男無業，導致4人數個月來居無定所，直到今年10月才搬入案發的套房居住。據了解，陳姓死者長相清秀、身材姣好，今年透過親友介紹，參與演出鄉土劇，除了做傳播業以外，陳女還透過「微商」販賣商品，沒想到竟然死在吃醋的男友手上。

▼台中公寓日前發生3屍命案，30歲的陳女與雙胞胎兒子死在出租套房中。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小。遺體送出。（圖／記者白珈陽攝）

事件發生後，廖峻的兒子錦德看到新聞，感到相當不可置信，在FB上說明，除了媽媽與他合照過以外，2名死去的雙胞胎兄弟也跟他一起演過戲，且雙胞胎兄弟他都抱過，「我這兩天還在想，是什麼樣的惡魔，做得出這樣泯滅人性的事，我已經氣到打字不下去了。」

錦德說到，「但真的沒想到，他們曾經和我那麼近距離⋯只願他們到一個無憂無慮的地方，永遠在一起。」據了解，陳女雖是陳家的養女，但陳家人都相當疼愛她，雖然養父在她年幼時就車禍過世，但陳家依然相當疼愛陳女。

▼犯案的陳男被移送時不發一語。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

陳女的祖父曾任鄉民代表，現任當地宮廟主委，在地方上算是有名望的人，陳女過去也常陪養母探視祖父。陳女的阿姨說到，陳女相當乖巧，去年結束婚姻後，與陳男在台中市同居，10月份還有打電話回家，當時沒有發現任何異常，沒想到過沒多久就發生這起慘案，讓她相當痛心。

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