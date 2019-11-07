洪慈庸神岡競總11/9成立　陳菊明先踩線　賴神後天站台

▲陳菊將到洪慈庸競總加油打氣。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部9日上午成立，前行政院長賴清德將現身站台，這是賴神第一個輔選的非黨籍立委參選人，總統府秘書長陳菊8日下午則是先到神岡競總踩線，並帶在地小吃探班，民進黨大咖前後到訪，為洪慈庸與聯合競總幹部加油打氣。

台中市立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委參選人洪慈庸，日前退出時代力量，但因理念和民進黨相同，民進黨大咖多次出席洪造勢活動、募款餐會，幫她拉抬聲勢，而對手台中副市長楊瓊瓔頻頻在選區內跑攤，只差宣布參選時間。

洪慈庸指出，陳菊是上屆她募款餐會站台的重要嘉賓，這次因行程緊湊，無法參加日前的募款餐會，改至明天下午前來神岡，陳菊先出席蔡英文總統台中市百工百業會暨婦女後援會成立大會，一起為小英總統加油，接著再去她的競總加油鼓勵。

洪慈庸說，她與陳菊都是女性從政，過去陳菊長期為台灣民主奮鬥、捍衛人權，但在選舉過程中屢屢遭受到醜化攻擊，而她擔任立委4年來，也不斷遭受抹黑攻擊，最近甚至有抹黑影片透過網路不斷散布，政治操作意圖相當明顯，她感謝陳菊特別來競總為團隊打氣，她將持續以政績爭取選民支持，拒絕打壓攻擊，堅持陽光選舉。

洪慈庸表示，她與總統蔡英文神岡聯合競選總部後天上午成立，立委陳亭妃、台中市議員周永鴻擔任主持，除了賴清德出席站台之外，林佳龍、蔡其昌也將現身，她強調「台中要贏，神岡先贏」，神岡是台中的民主聖地，希望透過政壇前輩來到台中加持、固票，加強廣納各方支持力量。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

