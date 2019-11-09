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幫洪慈庸站台　林佳龍譏韓國瑜：倒數第一推薦倒數第二「整組壞了了」

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▲▼蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總成立，賴清德、林佳龍到場力挺。（圖／洪慈庸競總提供）

▲蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總成立，賴清德、林佳龍到場力挺。（圖／洪慈庸競總提供）

記者李忠憲／台中報導

總統蔡英文與無黨籍立委洪慈庸神岡聯合競選總部9日成立，賴神賴清德與交通部長林佳龍到場力挺。林佳龍先用四句對聯誇讚洪慈庸，「抗中保台挺小英、立委做到第一名、建設地方無人比、台灣女兒最認真！」再批國民黨總統參選人韓國瑜稱，縣市首長倒數第一名卻推薦倒數第二名的盧秀燕，這一組「整組壞了了」，盼民眾能選賢與能。

9日上午，洪慈庸與總統蔡英文聯合競總成立，交通部長林佳龍、前行政院長賴清德、立院副院長蔡其昌、市議員蕭隆澤等人都到場力挺。其中，賴清德更是首度為非黨籍參選人站台，足見洪慈庸的重要性。

▲▼蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總成立，賴清德、林佳龍到場力挺。（圖／洪慈庸競總提供）

▲賴清德力挺洪慈庸，首度為非黨籍參選人站台。（圖／洪慈庸競總提供）

交長林佳龍致詞時用四句聯稱讚洪「抗中保台挺小英」、「立委做到第一名」、「建設地方無人比」、「台灣女兒最認真！」他指出，民進黨去年選舉大敗，很多人怪小英總統，那時慈庸還在時代力量，站在抗中保台的立場，第一個跳出來說要支持小英。小英總統當時民調還是落後，這也代表慈庸不是西瓜派，是「台灣派」！「吃人一口換人一斗」，所有挺小英這票100%一定要支持洪慈庸。

他接著說，洪慈庸立委評鑑第一名，3年半7個會期得到4屆評比第一優秀立委。有些立委過去長年待在同一個立法院委員會，卻從未得過任何優秀立委評鑑。他甚至第一次看到立委選舉有副市長要請假參選，立委當了20、30年，實在很丟臉。

林佳龍話鋒一轉再批評韓國瑜說，國民黨總統參選人韓國瑜是縣市首長施政滿意度倒數第1名，卻推薦滿意度倒數第2名的台中市長盧秀燕，這一組「整組壞了了」，呼籲選舉要選賢與能。

有媒體問林佳龍關於「蔡賴配」，他表示，蔡總統會挑最好搭檔，就像棒球隊一樣，每個人都有守備跟打擊位置。民進黨會大團結，獲得大勝利，相信蔡總統會做出最好的選擇，大家也會全力支持。他接下總統蔡英文台中競總主任委員，會全力輔選，打出做好的成績，各就各位、全力以赴，2020台灣要贏。

對於洪慈庸神岡選情，林佳龍說，神岡比較綠，上屆市長選舉他僅在神岡區小贏，但必須更努力。去年選舉後，民意有很大的轉變，相信選民會做出比較，共同力保關鍵的一席，讓挺台灣、挺台中的洪慈庸連任，也相信所有投給蔡英文總統的選票，也一起力挺洪慈庸，就是勝選保證。

▲▼蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總成立，賴清德、林佳龍到場力挺。（圖／洪慈庸競總提供）

▲賴清德、林佳龍先後上台為洪慈庸站台，希望選民力挺洪連任。（圖／洪慈庸競總提供）

▲▼蔡英文、洪慈庸神岡聯合競總成立，賴清德、林佳龍到場力挺。（圖／洪慈庸競總提供）

賴清德則說，洪慈庸是台灣「勇敢的女兒」，這幾年來，她認真協助軍中事務，探討軍中人權，保護很多在軍中當兵的年輕人。他肯定洪慈庸推動軍士官退場機制，讓不適任的人可以依循合法、正常的管道來申請退伍。

他表示，洪慈庸連任還有一個偉大的意義，她代表著許多人心中的共同心聲，要選擇台灣更好的未來。習近平的92共識是要台灣認同一國兩制，難道台灣要淪為第二個香港？和平協議真的有辦法獲得和平嗎？

賴清德說，洪慈庸為地方爭取許多重要建設，他親自掛保證，洪慈庸是最認真、勇敢、努力的第一名立法委員！誠懇拜託鄉親們2020選舉一定要站出來投票，共同守護未來，守護台灣、守護未來，「蔡英文一票、洪慈庸一票」。

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