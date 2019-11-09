2正妹網咖激戰！肩帶被扯斷蹦出「渾圓雪乳」　網全看傻...

實習記者施怡妏／綜合報導

女生吵架有時比男生還要兇狠！近日一則影片在大陸網路上瘋傳，2名及肩短髮女子在網咖起了爭執竟然大打出手，在拉扯之下，其中穿著桃紅色小可愛的女子，細肩帶被扯爆，整個渾圓美胸彈了出來，讓周圍的男人全都看傻了。

從畫面看起來，這則女生打架的影片，拍攝地點疑似是在網咖裡，這2名分別穿著桃紅色細肩帶小可愛及黑衣的女子，疑似因為遊戲道具的事情發生口角。黑衣女先站起身，大聲的對著紅衣女質問，紅衣女耐心跟對方解釋，不過黑衣女根本聽不進對方解釋，直接用力地將紅衣女從椅子上用力拉起。

這時候2人逐漸提高音量對罵，紅衣女被激怒後罵黑衣女「婊子」。黑衣女聽到自己被罵婊子後理智線全斷，將對方推倒在地，不甘示弱的紅衣女站起來拉她的衣服，黑衣女也伸手用力扯斷對方的細肩帶，讓她一對雪乳就這樣蹦出來。紅衣女只能一手護著雙乳，另一隻手抓著黑衣女的頭髮猛扯。

▲女子在打架過程中衣服肩帶被扯斷，蹦出一對雪乳。（圖／翻攝自YouTube／許嘉玲）

當時站在周圍的幾名男生原本想上前勸架，但一看到女子「春光外洩」的模樣，紛紛退回原地，直到有人起身去找人來幫忙，才將兩人分開。

影片曝光後，紅衣女傲人的好身材成為眾所矚目的焦點，有網友留言表示，「旁邊的男生發現衣服被撕破以後突然不阻止了」、「好看...晃來晃去的」。不過也有人質疑影片的真實性，懷疑是演的。