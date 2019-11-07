尖下巴→雙下巴！清純妹吃播1年「暴肥30kg」變大嬸...對比照嚇壞網友

▲大陸直播主「大夢夢紀錄美食」靠吃爆紅。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

網路直播盛行，不少直播主會選擇以「吃播」方式製造點閱。不過，近日網路上就流傳著一組照片，主角正是大陸一名正妹直播主靠「吃播」拚人氣整整1年來的身材變化，不少網友看了紛紛直呼不敢置信。

近日有網友在微博PO出一名吃播網紅1年以來身材變化，從網友分享的這組照片中可以看到，這名靠吃爆紅的直播主「大夢夢紀錄美食」，原本擁有超V巴掌臉和尖下巴，沒想到短短1年間，她竟從原本的尖下巴逐漸變為圓潤的臉型，最後一張則是直接變成完全沒有線條，還帶有明顯雙下巴的臉型。

▲直播主吃播1年對比照嚇壞網友。（圖／翻攝自微博）

這組驚人照片曝光後立即引起網友熱議，大家紛紛留言表示，「看來這直播主是老實人，沒催吐」、「美顏相機壞了唄」、「這才是真吃播，其他都是吐播」、「良心主播！」、「看法令紋就知道是真的發胖了，不是美顏的問題」、「一開始是為了直播，後來是順便直播」、「看見的臉的變化，看不見的是脂肪肝和膽固醇」、「這才是吃播該有的樣子！」。

據悉，這名直播主「大夢夢紀錄美食」目前在快手直播中擁有21.4萬名粉絲，她於簡介中寫道，自己是一名90後的雙胞胎媽媽，為了做直播從60公斤吃到90公斤，但卻完全不感到後悔，「因為我認識了更多的朋友，付出就會有回報。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

