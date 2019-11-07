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行動電源起火！女大生凌晨被「燒醒」...床墊衣物全焦黑

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲行動電源半夜自燃，女大生被燙醒。（圖／翻攝自微博）

實習記者賴韻如／綜合報導

隨著智慧型手機日漸普及，行動電源也成為人人必備的用品之一。不過大陸廣東近日就發生一起意外，一名女大生放在床上的行動電源在半夜突然起火，導致她身上的衣服以及床墊全被燒得焦黑，這場「災難」讓她久久無法忘懷。

綜合陸媒報導，這名女大生在微博上發文寫道，「大家好，我是廣東省大三的一名學生，今天凌晨4點發生的事情讓我終生難忘。」她指出自己在睡覺時，身邊這個「羅馬仕（romoss）」行動電源在沒有任何通電以及使用的情況下無故自燃，當時她被燙醒，趕緊跳下床，室友見狀後將房內所有電源關閉，接著潑了2桶水才把火熄滅。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲行動電源被燒到變形。（圖／翻攝自微博）

從照片中可以看到，女大生的床上有一大片焦黑痕跡，包括床墊、棉被、枕頭，牆上的簾子更是被燒出了2個大洞，行動電源則是在床上呈現「燒到變形」的慘樣。女大生於受訪時表示，雖然沒有受到嚴重灼傷，但身上還是有一些小水泡，「這件事對我的生活造成很大的影響，現在每晚都還是會非常害怕。」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲羅馬仕正在召回OM10型號行動電源。（圖／翻攝自微博）

對此，羅馬仕公司售後人員則表示，羅馬仕的各個環節都有經過團隊認證，是符合商業標準的，一般沒有外力撞擊的話是不會發生產品自燃這種事。

據悉，羅馬仕行動電源是大陸國內較為知名的行動電源品牌之一，但卻頻頻傳出自燃事件，深圳羅馬仕科技有限公司才剛實施召回計畫，回收3792件可能存在自燃風險的OM10型號行動電源，但目前仍不確定該行動電源是否與此次召回的產品屬於同一批次。

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