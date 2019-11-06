惠台26條！海基會：有明顯政治意圖，會提醒台商背後的風險

▲海基會發言人蔡孟君。（圖／海基會提供）



記者邱茀濱／綜合報導

針對大陸國台辦和發改委4日再發布的「惠台26條」，海基會發言人蔡孟君6日表示，政府已認為這是延續去年31條措施，不脱「名為惠台，實則利中」本質；海基會將持續研析陸方措施的實施情況，不僅要了解台商看法，還會提醒背後可能存在的風險。

蔡孟君表示，隨著美中貿易戰重整全球產業鏈布局，這一年來許多台商也都在思考，至於陸方發布的措施是否影響台商，「相信台商會關注很多面向的因素」。此外，海基會會秉持服務台商的職責，持續研析、了解陸方措施實施情況與台商看法，並提醒台商可能存在的風險。

蔡孟君提到，台灣政府相關部會都認為這是延續去年31條措施，內容不脱「名為惠台，實則利中」本質，以市場經濟利益或在大陸工作、學習、生活的便利措施等，拉攏台商與台灣民眾，有明顯的政治意圖。

▲海基會。（圖／海基會提供）



涉及攸關兩岸人民權益的事項，不應該受到政治因素的干擾。海基會服務台商與協處各項投訴陳情的工作，也不因為政黨輪替或是兩岸的氣氛而有任何改變，蔡孟君說，近30年來，海基會協處台商經貿財產糾紛達3987件、台商人身安全類3938件，總計7925件。

她舉例，近期江西台商房產遭當地居民侵占涉訟，大陸法院錯誤查封其房產並註銷房產證；江蘇台商與常州地方政府衍生開發協議糾紛；台商在四川投資開發遊樂園，投入資金後無法解決土地證及歷史遺留問題；台商意外跌入熱力井導致嚴重蒸氣燙傷；台商在陸銀行帳戶兩度遭北京市公安局凍結等。

蔡孟君指出，目前台商回流投資金額已破6200億元，帶動新一波產業重整潮，海基會也協助台商轉型升級，拜訪研究單位提升產品技術，無論台商將回流或轉往新南向國家，海基會皆扮演積極協調的角色，盡力替台商服務。

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