蔡政府推中共代理人　馬英九提醒台商：小心被冠上這稱號

▲馬英九出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義以及連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫等前黨主席8日晚間共同出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」。由於現場聚集多名重量級台商，馬英九在致詞時也特別提醒，蔡政府現在要推「中共代理人」修法，未來台商很可能被冠上這個稱號。

民進黨團10月28日表決將「中共代理人」草案付委審查，引發在野黨與台商強烈質疑。國民黨團總召曾銘宗當時指出，台商辛苦在對岸經營生意，利潤也是回饋台灣的股東，民進黨為明年選舉塑造恐中氛圍，讓台商、台生陷入險境，對他們極度不公平、也不合理，國民黨團一定傾全力反對。

馬英九表示，蔡英文為了選舉利益，動用國家機器，創造「中共代理人」名詞，未來台商很可能被冠上這個稱號，陸委會要大家別害怕，但這個說法大家很熟悉，就像當初蔡英文說過要謙卑、謙卑、再謙卑，「結果一卑都沒有」，原因就是傲慢。

馬英九呼籲，在場台商要動員自己員工並發揮影響力，明年1月回台投票支持韓國瑜，才能撥亂反正，重振台灣經濟與國家尊嚴。

此外，馬英九也表示，不久前香港男子陳同佳來台殺了女友，逃回香港被台灣通緝，當要投案時蔡政府竟然拒絕，蔡英文留學英美名校，27年前又接受陸委會委託草擬港澳人民關係條例，應該很了解香港採取屬地主義，無法對海外發生的案件有管轄權。

馬英九感概表示，過去100年，中國跟外國訂立不平等條約，最重要的部分就是喪失司法管轄權，「蔡英文還說要維護主權就要選她，繼續選她主權將持續受害。」