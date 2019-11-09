英國警公布貨櫃凍屍案39人姓名　「全是越南人」已接洽遺體遣返事宜

▲卡車頭與冷凍貨櫃在英國埃塞克斯郡接上。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

英國39人凍屍案死者已確定全為越南籍，埃塞克斯（Essex）警方於當地時間週五（8日）公布所有死者姓名，並表示已和越南河內省接洽遺體遣返事宜。

根據《路透社》報導，埃塞克斯助理警察局長史密斯（Tim Smith）表示，「這是非常重要的程序，許多家庭擔心摯愛的家人很可能也在這次的死亡名單上，我們團隊很努力要給出一個交代。」如今在警方和越南當局提供資料核實後，已經確認全部死者身分及姓名，不久後會啟動遺體遣返程序。

▼卡車司機羅賓森（Maurice Robinson）被以至少39項罪名起訴。（圖／翻攝自臉書）

▲冷凍櫃擠滿39具遺體。（圖／路透）

貨車冷凍櫃凍屍案於9月23日第一次傳出，25歲的北愛爾蘭司機羅賓森（Maurice Robinson）隨即被逮捕，身揹39項過失殺人等罪名。據了解，貨櫃來自東歐國家保加利亞，39人可能在貨櫃抵達比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）前，就已經待在裏頭，在零下25度的密閉空間中，至少度過地獄般的15小時，最後因失溫致死。警方打開冷凍櫃，裡頭排泄物滿地，貨櫃門內側還佈滿許多血手印，足以反映當時的恐怖情況；低溫冷凍櫃一度被媒體稱為金屬棺材。

起初警方因偽造的護照誤判死者全為中國公民，在國際間引起諸多討論，隨著案情推移，先是確認部分死者為越南籍人士，後經英國越南人社群及越南當局提供資訊核實，已確認死者全為越南公民，多來自越南中部及北部的河靜省和義安省，兩省皆為越南赤貧省分。39名死者中，青少年就佔了10名，其中2人只有15歲。

▼警方查出貨櫃是從比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）運抵英國；比利時當局表示，貨櫃抵港前就是密封狀態。（圖／路透）

▲26歲越南籍女性已被證實為死者之一，生前曾傳訊給父母說對不起，出國計畫沒有成功，「媽，我很抱歉」。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）

該案讓越南赤貧地區的悲歌為世人所知，也讓國際重新聚焦全球人口販運體系，及歐洲各國防偷渡的能力極為不彰。英國後續也逮捕了數名相關人，河靜省警方1日則以「組織與仲介他人逃往國外或在國外非法居留」，逮捕並起訴2名涉案人士，義安省警方則逮捕涉案人士共9名。全案仍在進一步調查當中。