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「阿切氏籠頭菌」散發腐爛臭味　吸引昆蟲沾黏孢子進行繁殖

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▲▼罕見真菌會發出腐爛的氣味。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲阿切氏籠頭菌上有黏液可以附著孢子，散發昆蟲喜歡的腐爛臭味。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

英國野生動物基金會(Avon Wildlife Trust)上週在布里斯托(Bristol)自然保護區發現一種聞起來像腐肉的真菌，這個罕見真菌由4到8個細長的「手指」組成，模樣讓人極為不舒服，加上有令人作嘔的氣味，所以又被稱作「魔鬼手指」或「章魚的臭角」。

真菌的學名為「阿切氏籠頭菌」(Clathrus Archeri) ，原產地是澳洲，之後才被引進歐美地區。英國在1946年首次發現這種真菌，但在1999年就沒有再發現過。基金會的景觀助理塔格特(Charlotte Targett)表示，在發現的第一時間，根本無法辨識那是什麼東西，「它像某種奇怪的海洋生物。」

阿切氏籠頭菌一開始長得像一顆普通的雞蛋，等它要準備「長大」的時候，就會開始「破殼」慢慢長出4到8隻的觸手，上面還會有黏稠的液體，方便孢子附著在上面，完全伸展開後，就會露出裡面鮮豔的紅色部分，像一隻活生生的章魚。真菌橄欖色的孢子就是散發噁心氣味的兇手，散發出腐爛多天的屍臭味。

令人震驚的是，真菌發出的屍臭味其實是故意偽裝出來的，透過臭味吸引昆蟲接近後，再將孢子附著在昆蟲身上進行繁殖。阿切氏籠頭菌本身沒有毒，所以還是可以吃的食物，但因為散發的味道令人反胃，所以一般不會有人想要食用。

基金會在Twitter分享這個消失20年的稀有真菌後，網友紛紛表示「外星人已經來了。」「這是萬聖節的扮裝把戲嗎？」「現在終於知道電影《異形》的來源了。」

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