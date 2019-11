「阿切氏籠頭菌」散發腐爛臭味　吸引昆蟲沾黏孢子進行繁殖

▲阿切氏籠頭菌上有黏液可以附著孢子,散發昆蟲喜歡的腐爛臭味。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者謝汶穎/綜合報導

英國野生動物基金會(Avon Wildlife Trust)上週在布里斯托(Bristol)自然保護區發現一種聞起來像腐肉的真菌,這個罕見真菌由4到8個細長的「手指」組成,模樣讓人極為不舒服,加上有令人作嘔的氣味,所以又被稱作「魔鬼手指」或「章魚的臭角」。

真菌的學名為「阿切氏籠頭菌」(Clathrus Archeri) ,原產地是澳洲,之後才被引進歐美地區。英國在1946年首次發現這種真菌,但在1999年就沒有再發現過。基金會的景觀助理塔格特(Charlotte Targett)表示,在發現的第一時間,根本無法辨識那是什麼東西,「它像某種奇怪的海洋生物。」

A strange and spooky Halloween special - our conservation team have just found devil's fingers fungus on one of our nature reserves. They are very scarce in the UK and this is the first record for Avon in this millennium! pic.twitter.com/rjHnpVw0Vn