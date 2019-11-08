「阿切氏籠頭菌」散發腐爛臭味　吸引昆蟲沾黏孢子進行繁殖

▲阿切氏籠頭菌上有黏液可以附著孢子，散發昆蟲喜歡的腐爛臭味。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

英國野生動物基金會(Avon Wildlife Trust)上週在布里斯托(Bristol)自然保護區發現一種聞起來像腐肉的真菌，這個罕見真菌由4到8個細長的「手指」組成，模樣讓人極為不舒服，加上有令人作嘔的氣味，所以又被稱作「魔鬼手指」或「章魚的臭角」。

真菌的學名為「阿切氏籠頭菌」(Clathrus Archeri) ，原產地是澳洲，之後才被引進歐美地區。英國在1946年首次發現這種真菌，但在1999年就沒有再發現過。基金會的景觀助理塔格特(Charlotte Targett)表示，在發現的第一時間，根本無法辨識那是什麼東西，「它像某種奇怪的海洋生物。」

A strange and spooky Halloween special - our conservation team have just found devil's fingers fungus on one of our nature reserves. They are very scarce in the UK and this is the first record for Avon in this millennium! pic.twitter.com/rjHnpVw0Vn — Avon Wildlife Trust (@avonwt) October 31, 2019

阿切氏籠頭菌一開始長得像一顆普通的雞蛋，等它要準備「長大」的時候，就會開始「破殼」慢慢長出4到8隻的觸手，上面還會有黏稠的液體，方便孢子附著在上面，完全伸展開後，就會露出裡面鮮豔的紅色部分，像一隻活生生的章魚。真菌橄欖色的孢子就是散發噁心氣味的兇手，散發出腐爛多天的屍臭味。

令人震驚的是，真菌發出的屍臭味其實是故意偽裝出來的，透過臭味吸引昆蟲接近後，再將孢子附著在昆蟲身上進行繁殖。阿切氏籠頭菌本身沒有毒，所以還是可以吃的食物，但因為散發的味道令人反胃，所以一般不會有人想要食用。

基金會在Twitter分享這個消失20年的稀有真菌後，網友紛紛表示「外星人已經來了。」「這是萬聖節的扮裝把戲嗎？」「現在終於知道電影《異形》的來源了。」