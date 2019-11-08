韓國瑜質疑個資外洩！府：歡迎檢舉　別像「追蹤器」介於有和沒有之間





▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊爆料花7200萬買豪宅，疑有炒房之嫌，使他7日在臉書發出4點聲明，不滿當時他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，其買房個資外洩，質疑是國家機器介入。對此，總統府發言人張惇涵表示，任何政治人物都必須受到檢驗，建議韓國瑜拿出面對質疑的勇氣，別像「追蹤器」一樣介於有和沒有之間。

張惇涵8日表示，任何政治人物都必須受到檢驗，蔡總統在競選2016年總統時，並無任何公職身份，而被當時執政的國民黨指控財產議題時，當時總統蔡英文的做法是將所有財產信託，並一次公開20年任公職或競選公職的財產申報。

張惇涵指出，反觀韓國瑜被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的並非解釋清楚事情的來龍去脈，以向大眾釋疑，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。報導該則訊息的媒體已經發布相關聲明，內容來自名嘴爆料、訴訟資訊、實價登錄資訊等，採訪查詢對象則包含住戶、房產仲介、親韓人士等，也向韓國瑜的競選發言人查證，可見相關訊息來源非常廣泛。誠懇建議韓國瑜，韓國瑜現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

張惇涵強調，若韓國瑜有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，相信司法單位也會嚴查嚴辦，即可釐清有或沒有。大可不必像「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓國瑜的市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有，或是介於有和沒有之間。

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