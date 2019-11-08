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李鎮國拋出跨區跨縣市合作脫貧大計　建立真正台灣價值

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▲台南市議員李鎮國11月8日在市議會總質詢拋出行政區跟區合作、跨縣市合作的『脫貧大計』。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李鎮國11月8日在市議會總質詢拋出行政區跟區合作、跨縣市合作的『脫貧大計』。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市溪南、溪北城鄉差距化問題嚴重，市議員李鎮國11月8日在市議會總質詢拋出行政區跟區合作、跨縣市合作的『脫貧大計』，讓較強的行政區來幫較弱勢的行政區，如永康區幫楠西賣楊桃，台南市來幫助屏東最窮的滿州鄉，相互幫襯提升台灣價值。

市議員李鎮國建議社區建設補助，要設立『社區均富標準線』，弱勢社區和社團應給予更多補助，扶植他們站起來，建立台南市政府經營的普世價值。

李鎮國指出，社會福利依序分低收、中低、殘障等級，申請條件就是一條標準線，高於標準線沒有補助，低於標準線就能得到補助，為何地方建設的補助不能設立一條均富線？台南市政府在處理地方補助款案，強的社區要的補助多越來越好，弱勢的社區要到的錢少，越來越弱勢，如果台南市政府能設立一條均富線，低於均線的社區，給予更多的關愛，給於更多的補助，就能幫這社區站起來。

李鎮國舉大陸脫貧例子，大陸沿海富有城市，必須認養偏鄉郊外地區，如珠海市必須認養雲南和廣西兩個貧困的小鄉鎮，認養的行為不是補助、拿錢，而是協助貧困鄉鎮種植農產品，富有的珠海市則扮演幫忙包辦整年行銷，教導貧困縣市鄉鎮如何釣魚，比給他們魚才能真正協助它們脫貧。

李鎮國因此拋出行政區跟區合作、跨縣市合作『脫貧大計』，比如東區區公所可以幫七股賣虱目魚、永康區公所可以幫楠西賣楊桃，關廟可以培養安南區做社造，跨縣市合作，台南可以幫忙雲林最窮困的口湖鄉賣烏魚子，甚至協助屏東最窮的滿州鄉，縣市之內的行政區猶如兄弟姊妹，本來就應相互幫忙，跨縣市則大家都是命運共同體，相互合作才是真正台灣價值的體現，幸福寶島要珍惜。

談到地方建設，李鎮國也詢問黃偉哲市長是否有議員額度分配的隱藏版？現在讓人民最反感最詬病的就是，常常看到一些損害不嚴重的安全島、人行道隔幾年就打掉重鋪，很多市民都跟他抱怨，社區裡的道路幾十年來都像孤兒一樣沒有管，一直報修沒動作，但那些浪費公弩的工程卻反覆再做，讓市民情何以堪！請市府技師會勘訂出第一優先、第二優先、嚴重性、急迫性、交通性的優先處理順序，以免引發民怨。

黃偉哲市長答詢說沒有議員額度分配的隱藏版，沒有大小牌，但實際執行面，承辦人是否有跟議員或助理有特殊交情，而導致地方建設不公，會徹查，在分隔島、人行道反覆重鋪部分，若真有實據請照相跟市府反映，會嚴肅處理。

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