台南同立委選區「外省第二代」　洪秀柱、王定宇政治理念大不同

記者林悅／台南報導

同樣角逐台南市立委選舉第六選區的國民黨前主席洪秀柱、與民進黨尋求立委連任的王定宇，2人同是「外省第二代」！在政治理念方面，洪秀柱主張的「一中同表」，王定宇認為這是會把台灣推入中共政權火坑的「邪惡主張」！而王定宇支持的「一邊一國」，洪秀柱認為會對台灣帶來戰爭的災難！

▲洪秀柱表示，王定宇的獨派的想法，會對台灣帶來災難。（圖／記者林悅攝）

據了解，曾任國民黨主席、副主席、立委、立法院副院長等職、並於2015年參加總統選舉的洪秀柱，1948年出生於台灣省台北市，父親是浙江省人；而曾任民進黨台南市議員、正義連線、福利國連線、一邊一國連線等成員、現為海派及英系成員，目前是民進黨立委的王定宇，於1969年出生於台灣省桃園縣，父親是海南島人！從兩人的祖籍認定，他們都是「外省第二代」。

洪秀柱拋出到台南市參選第六選區立委的震撼彈，並獲得國民黨徵召正式投入選戰後，但洪秀柱的「一中同表」爭議性主張，一直是綠營攻擊的目標！而她投入的立委選區，就是民進黨立委王定宇尋求連任的選區，2人成為立委選戰的競爭對手。

▲王定宇認為，洪秀柱的「一中同表」會把台灣推入中共政權火坑的「邪惡主張」。（圖／記者林悅翻攝）

王定宇認為，洪秀柱的「一中同表」會把台灣推入中共政權火坑的「邪惡主張」，也是讓台南選民對「一中同表」進行公投，也是重大而嚴肅的一場選戰，他會小心面對、全力以赴！

而對於尋求立委連任的王定宇，曾是一邊一國連線的台獨組織成員，洪秀柱認為會王定宇台獨的主張，會對台灣帶來戰爭的災難！洪秀柱表示，為甚麼不支持王定宇，包括王定宇的獨派的想法，因為會對台灣帶來災難！台灣過去這麼多年來，躲開了戰爭的災難，我們不希望因為一個政治人物錯誤的思想，讓台灣陷入到一個不可測的戰爭災難，這是我們擔心的事情。

洪秀柱說，我們要讓民眾知道台灣獨立所要付出的代價是什麼？已經準備好要付出這些代價了嗎？這部分我們要說，要讓民眾了解。