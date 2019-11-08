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卓榮泰與陳亭妃連袂拜票　台南鴨母寮菜市場熱鬧滾滾

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▲民進黨卓榮泰主席，特地南下與立委陳亭妃，共同到台南市北區鴨母寮菜市場進行掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨卓榮泰主席，特地南下與立委陳亭妃，共同到台南市北區鴨母寮菜市場進行掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨卓榮泰主席11月8日，特地南下與立委陳亭妃共同到台南市北區鴨母寮菜市場進行掃街拜票，所到之處熱鬧滾滾，許多鄉親看見卓主席本人，紛紛稱讚「哇！比電視上還帥！」。

更有攤販一看見陳亭妃，難掩心中雀躍，馬上來個大擁抱，急著向卓主席介紹「亭妃是我小看到大的孩子，非常優秀，放心！我們一定支持她、支持民進黨！」。讓卓榮泰忍不住表示，來到鴨母寮菜市場就好像來到家裡一樣親切。同時，卓榮泰和陳亭妃也努力向大家宣傳，選戰只剩下60多天，拜託大家支持蔡英文1票、陳亭妃1票、民進黨1票，明年1月11日記得一定要去投票。

卓榮泰主席表示，陳亭妃的選區是民進黨衛冕區中的重中之重，陳委員表現十分亮眼，她有3屆議員、3屆立委的資歷，又有地方紮實的基層組織，加上深耕國會12年的成績，除了連署超過2089條法案、完成三讀121條，其中有接地氣的拚經濟、顧民生法案，更有醫療、校園、有機農業、交通與食安相關法案達1025條，全方面照顧所有民眾。卓主席更期盼陳亭妃用民主的風度、君子的氣概，抱著必勝的決心，漂漂亮亮完成此次衛冕戰。

陳亭妃委員表示，每1次選舉都不能大意，將戰戰競競、全力以赴，為家鄉這塊土地打拼。談到國民黨總統候選人韓國瑜，陳亭妃指出，相信所有人都看出來他對高雄市政是做得零零落落，台南市民對韓國瑜的印象只有草包、沒有內容，面對一個只會譁眾取寵「練肖話」的候選人，民進黨不會屈服，會更加努力宣傳蔡英文3年政績，相信會得到台灣人民的肯定。

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